400 участников "Нерушимой скалы" объявили, что возвращают свои знаки отличия за операцию

В воскресенье, 8 июля, возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме прошла акция протеста резервистов, участвовавших в операции "Нерушимая скала".

Поводом для этого митинга стало то, что спустя четыре года после операции правительству не удалось вернуть в Израиль тела Орона Шауля и Адара Голдина.

В письме, адресованном главе правительства Биньямину Нетаниягу, говорится: "Мы возвращаем вам на хранение наши знаки отличия за операцию "Нерушимая скала" до тех пор, пока наши братья не вернутся домой. Только после их возвращения можно будет сказать, что операция закончена".

Свои подписи под письмом поставили 400 резервистов.

В митинге возле резиденции Нетаниягу приняли участие около 30 резервистов. Выступая перед журналистами, они заявили, что "негласный договор между военнослужащими и правительством о том, что страна при любом исходе вернет своих солдат домой, проходит испытание".

Антитеррористическая операция "Нерушимая скала" началась 7 июля 2014 года. Ей предшествовало похищение 16-летнего Нафтали Френкеля, 16-летнего Гилада Шаэра и 19-летнего Эяля Ифраха, операция по их розыску "Вернуть братьев", и ракетные обстрелы израильской территории. Тела израильтян, похищенных боевиками ХАМАС, были найдены 30 июня.

Только за 8 дней июля было произведено из Газы 104 обстрела, выпущено 250 ракет, были ранены семеро израильтян. В зоне доступной обстрелам оказались пять из восьми миллионов израильтян.

В ходе операции "Нерушимая скала" погибли 67 израильских военнослужащих и шесть мирных граждан (пятеро израильтян и один таиландец). 29 августа скончался еще один израильтянин, получивший тяжелые ранения 22 августа. Были ранены 2.500 военнослужащих и гражданских лиц.





