Депутат Джабарин принял участие в мероприятии в поддержку BDS и призвал продолжать "марши возвращения"

Депутат Кнессета Юсуф Джабарин (Объединенный арабский список) принял участие в мероприятии в поддержку движения BDS. Мероприятие проходило в Лондоне и было организовано мусульманским движение "Друзья Аль-Аксы", действующим в Великобритании.

Спонсировано мероприятие было сайтом MEMO, который, по сообщению представителей министерства стратегического планирования Израиля, связано с "Мусульманскими братьями" и ХАМАСом. Помимо Джабарина в мероприятии принимали участие общественные деятели, представители пропалестинских организаций, действующих в Великобритании и за ее пределами, а также журналист газеты "Гаарец" Гидеон Леви.

Выступая на мероприятии, Джабарин призвал к активизации "маршей возвращения". "Я хочу сказать прямо: должно быть больше подобных акций народного протеста – и в Газе, и на Западном берегу", - заявил Джабарин.

Он добавил, что ситуация, сложившааяся на "оккупированных территориях является сочетанием элементов апартеида и оккупации".

По заявлению Джабарина, министерство внутренней безопасности обращалось к юридическому советнику правительства с просьбой воспрепятствовать его участию в мероприятии.

Глава фракции НДИ Одед Форер заявил, комментируя участие депутата Джабарина в мероприятии в поддержку BDS: "Продолжается борьба за наследство, оставленное Бшарой, Захалкой и Зуаби. Все увидели подлинное лицо Джабарина. Пришло время ему и его банде, отрицающей право Израиля на существование как еврейского и демократического государства, быть изгнанными из Кнессета".