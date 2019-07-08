Активисты эфиопской общины объявили о возобновлении перекрытия дорог

Активисты эфиопской общины намерены возобновить в понедельник, 8 июля, акции протеста, включающие в себя перекрытие центральных транспортных артерий страны.

В частности, планируется перекрытие шоссе номер 2 (Прибрежное шоссе) в районе развязки Полег в Нетании, и шоссе номер 20 (шоссе Аялон) в районе торгового центра Азриэли в Тель-Авиве.

Как сообщает сайт "Сругим", участники демонстрации в Тель-Авиве будут выступать не только за права эфиопской общины, но и против насилия по отношению к младенцам (в связи с делом о воспитательнице в Рош а-Аине).

Напомним, что, согласно утренним сообщениям, представители эфиопской общины, ведущие переговоры с властями, требуют, чтобы офицер полиции, застреливший на минувшей неделе Соломона Таку, был помещен под арест до окончания судебного процесса.

Кроме того, они требуют, чтобы расследование инцидента вел не отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), а независимый судья-следователь (что не предусмотрено израильским законодательством. – прим.ред.).

на минувшей неделе в течение нескольких дней по всему Израилю проходили массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей. Наиболее массовыми были протестные акции 2 и 3 июля, в них приняли участие десятки тысяч граждан – представителей общины выходцев из Эфиопии и тех, кто выражал солидарность с ними. Зачастую, особенно 2 июля, манифестации перерастали в беспорядки: демонстранты не только перекрывали трассы, парализовав движение транспорта во многих районах страны, но также нанося ущерб частному и общественному имуществу. В ходе беспорядков были травмированы более 150 человек, в том числе свыше 110 полицейских, задержаны около 140 нарушителей порядка, многих из которых уже предъявлены обвинения. Многие граждане были возмущены тем, что до позднего вечера 2 июля полиция не предпринимала решительных действия для наведения порядка. Третий день протестов был даже более массовым, чем предыдущий, и тоже сопровождался иногда беспорядками, но в целом ситуация контролировалась полицией. В общей сложности, были задержаны 14 нарушителей порядка. О пострадавших 3 июля не сообщалось. 4 июля было объявлено о прекращении массовых протестов.

По просьбе членов семьи Таки акции протеста были отложены до окончания траурной недели, которая заканчивается в понедельник, 8 июля.

На текущий момент офицер, утверждающий, что стрелял в землю, действуя в рамках самообороны, и что смертельное ранение Таки было результатом рикошета, находится под домашним арестом и под защитой, также как и его семья, в связи с реальной угрозой их жизни.





