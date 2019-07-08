Возобновились акции протеста эфиопской общины

В 17:00 возобновилась акция протеста представителей эфиопской общины в Тель-Авиве. В ней принимают участие молодые люди в возрасте до 30 лет, а также женщины. Многие пришли с плакатами "Мама, сделай так, чтобы я не стал следующей жертвой".

После окончания траура к митингующим присоединилась мать Соломона Таки, убитого выстрелом полицейского. Поддержать эфиопскую общину пришли и другие израильтяне.

С площади перед торговым комплексом "Азриэли" по улице Каплан участники протеста прошли к муниципалитету Тель-Авива, где должен состояться митинг. На время прохождения демонстрантов полиция перекрывала улицы Каплан и Ибн Гвироль. К 19:30 все улицы в центре Тель-Авива были открыты для движения транспорта.

Десятки полицейских находятся в местах проведения протестной акции.

Ранее полиция сообщила, что протестные мероприятия в Тель-Авиве были согласованы. Разрешение на проведение марша и митинга перед муниципалитетом было выдано после того, как организаторы пообещали не допустить беспорядков.

Около 19:00 митингующие начали собраться в районе развязки Полег в Нетании. 13-й канал израильского телевидения передал, что полиция не дала митингующим перекрыть движение, попросив их разойтись.

На 553-м шоссе, на перекрестке Гиборей Исраэль в Нетании, были задержаны за нарушение общественного порядка шесть участников акции протеста. Они доставлены в отделение полиции.

Еще два человека были задержаны в центре Петах-Тиквы.

Накануне вечером и утром 8 июля в социальных сетях появилась информация о том, что члены эфиопской общины готовятся возобновить массовые протесты. Сообщалось, что они планируют перекрыть шоссе номер 2 (Прибрежное шоссе) в районе развязки Полег в Нетании, и шоссе номер 20 (шоссе Аялон) в районе торгового центра "Азриэли" в Тель-Авиве.

Напомним, что, согласно утренним сообщениям, представители эфиопской общины, ведущие переговоры с властями, требуют, чтобы офицер полиции, застреливший на минувшей неделе Соломона Таку, был помещен под арест до окончания судебного процесса.

Кроме того, они требуют, чтобы расследование инцидента вел не отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), а независимый судья-следователь (что не предусмотрено израильским законодательством. – прим.ред.).

Перед началом протестов полиция предупредила, что не допустит нарушения общественного порядка и перекрытия ведущих транспортных артерий.

На минувшей неделе в течение нескольких дней по всему Израилю проходили массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Наиболее массовыми были протестные акции 2 и 3 июля, в них приняли участие десятки тысяч граждан – представителей общины выходцев из Эфиопии и тех, кто выражал солидарность с ними. Зачастую, особенно 2 июля, манифестации перерастали в беспорядки: демонстранты не только перекрывали трассы, парализовав движение транспорта во многих районах страны, но также нанося ущерб частному и общественному имуществу. В ходе беспорядков были травмированы более 150 человек, в том числе свыше 110 полицейских, задержаны около 140 нарушителей порядка, многих из которых уже предъявлены обвинения. Многие граждане были возмущены тем, что до позднего вечера 2 июля полиция не предпринимала решительных действия для наведения порядка. Третий день протестов был даже более массовым, чем предыдущий, и тоже сопровождался иногда беспорядками, но в целом ситуация контролировалась полицией. В общей сложности, были задержаны 14 нарушителей порядка. О пострадавших 3 июля не сообщалось. 4 июля было объявлено о прекращении массовых протестов.

По просьбе членов семьи Таки акции протеста были отложены до окончания траурной недели, которая заканчивается в понедельник, 8 июля.

На текущий момент офицер, утверждающий, что стрелял в землю, действуя в рамках самообороны, и что смертельное ранение Таки было результатом рикошета, находится под домашним арестом и под защитой, также как и его семья, в связи с реальной угрозой их жизни.