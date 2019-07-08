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В Израиле

Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля
Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля
Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля
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Специалисты Еврейского университета, Управления древностей и Университета Маккуори в Сиднее считают, что нашли недалеко от Кирьят-Гата Секелег, также известный как Циклаг. Этот древний город филистимлян неоднократно упоминается в Писании.

В Секелег бежал Давид после ссоры с Шаулем. Здесь он поселился с разрешения царя Гата Ахиша и отсюда вернулся в Хеврон, где был помазан на царство. В Писании упоминается еще одно драматическое событие: разгром города амалекитянами, пленение женщин и детей.

Раскопки были начаты в 2015 году между Кирьят-Гатом и Лахишем. Археологи обнаружили следы поселения с массивными каменными зданиями, существовавшего в XII-XI веках до н.э. Находки характерны для филистимлян, например, зарываемые под полом керамические сосуды, считавшиеся приносящими удачу талисманами. Обнаружены каменные и деревянные орудия, схожие с теми, что находили в Ашдоде, Ашкелоне, Экроне и Гате – городах филистимлян.

Археологические изыскания свидетельствуют, что на руинах города уже в X веке до н.э. возводится еврейский поселок. Его существованию положил конец пожар. Здесь были обнаружены десятки прекрасно сохранившихся керамических изделий, которые ранее находили и в других еврейских городах иудейской долины того периода.

Среди них – кувшины, служившие для хранения вина и масла, декорированная красным столовая посуда. Анализ находок позволил датировать населенный пункт правлением царя Давида. Это соответствует и Писанию, где говорится, что при Давиде город перешел к Иудейскому царству.

12-летние археологические изыскания, которые проводятся в данном районе под руководством профессоров Йосефа Гарфинкеля и Саара Ганора, приближают нас к воссозданию картины Иудейской низменности в период первых царей. Здесь существовало два крупных города – Секелег и Хирбет-Кияфа, охранявшие западную границу царства.

Управление древностей отмечает, что название города уникально для Земли Израиля, поскольку происходит не от семитского, а от филистимлянского корня. Филистимляне принадлежали к так называемым народам моря, переселившимся на Ближний Восток из района Эгейского моря.

Не следует забывать и о том, что в прошлом археологи неоднократно заявляли об обнаружении Секелега – и в 18 километрах к востоку от Газы, и недалеко от киббуца Лаав. Им объявляли и Тель-Шеру, расположенную к западу от Раата.



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