Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля

Специалисты Еврейского университета, Управления древностей и Университета Маккуори в Сиднее считают, что нашли недалеко от Кирьят-Гата Секелег, также известный как Циклаг. Этот древний город филистимлян неоднократно упоминается в Писании.

В Секелег бежал Давид после ссоры с Шаулем. Здесь он поселился с разрешения царя Гата Ахиша и отсюда вернулся в Хеврон, где был помазан на царство. В Писании упоминается еще одно драматическое событие: разгром города амалекитянами, пленение женщин и детей.

Раскопки были начаты в 2015 году между Кирьят-Гатом и Лахишем. Археологи обнаружили следы поселения с массивными каменными зданиями, существовавшего в XII-XI веках до н.э. Находки характерны для филистимлян, например, зарываемые под полом керамические сосуды, считавшиеся приносящими удачу талисманами. Обнаружены каменные и деревянные орудия, схожие с теми, что находили в Ашдоде, Ашкелоне, Экроне и Гате – городах филистимлян.

Археологические изыскания свидетельствуют, что на руинах города уже в X веке до н.э. возводится еврейский поселок. Его существованию положил конец пожар. Здесь были обнаружены десятки прекрасно сохранившихся керамических изделий, которые ранее находили и в других еврейских городах иудейской долины того периода.

Среди них – кувшины, служившие для хранения вина и масла, декорированная красным столовая посуда. Анализ находок позволил датировать населенный пункт правлением царя Давида. Это соответствует и Писанию, где говорится, что при Давиде город перешел к Иудейскому царству.

12-летние археологические изыскания, которые проводятся в данном районе под руководством профессоров Йосефа Гарфинкеля и Саара Ганора, приближают нас к воссозданию картины Иудейской низменности в период первых царей. Здесь существовало два крупных города – Секелег и Хирбет-Кияфа, охранявшие западную границу царства.

Управление древностей отмечает, что название города уникально для Земли Израиля, поскольку происходит не от семитского, а от филистимлянского корня. Филистимляне принадлежали к так называемым народам моря, переселившимся на Ближний Восток из района Эгейского моря.

Не следует забывать и о том, что в прошлом археологи неоднократно заявляли об обнаружении Секелега – и в 18 километрах к востоку от Газы, и недалеко от киббуца Лаав. Им объявляли и Тель-Шеру, расположенную к западу от Раата.





