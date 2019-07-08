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8 июля 2019 г.
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15:00 Суд признал ответственность ПНА за теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада"
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В Израиле

Суд признал ответственность ПНА за теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада"

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Суд признал ответственность ПНА за теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада"
Суд признал ответственность ПНА за теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада"
Суд признал ответственность ПНА за теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада"

Иерусалимский окружной суд постановил, что Палестинская национальная администрация несет ответственность за 17 терактов, совершенных боевиками террористических организаций ХАМАС, "Исламский Джихад" и ФАТХ в период интифады "Аль-Акса".

Постановление заместителя председателя суда судьи Моше Дрори дает возможность жертвам террора начала 2000-х годов требовать от Палестинской автономии компенсации за теракты, организованные не связанными с ее структурами боевиками.

Речи идет о группе из 17 исков, поданных, среди прочего, родственниками убитого толпой в Рамалле резервиста Вадима Нуржица, оставшимися в живых членами семьи Гавиш из Алон-Морэ и семьи Дикштейн, родными жертв теракта на перекрестке Меггидо и ряда других терактов. Также в это число входят иск палестинского араба Наамана Шаркии, которого пытали по подозрению в сотрудничестве с Израилем, и групповой иск израильских гидов-проводников, лишившихся заработка в период терактов.

Суд принял позицию адвокатов организации "Шурат а-Дин", сумевших доказать, что палестинское руководство поддерживало и поощряло теракты, даже если не имело к ним прямого отношения, и что вторая интифада была не спонтанным восстанием, а хорошо спланированной военной акцией.

Общая сумма компенсаций по искам, которым постановление дало "зеленый свет" для дальнейшего рассмотрения, превышает миллиард шекелей. Часть этой суммы уже арестована (речь идет о налогах, собираемых Израилем для Палестинской автономии в рамках Парижского протокола).

Ранее израильские суды несколько раз выносили постановления в пользу жертв терактов и их семей, однако только если тем удавалось доказать связь между террористом и палестинской администрацией.

Так, Верховный суд удовлетворил иск семьи Амита Мантина, техника компании "Безек" убитого в июне 2003 года 15-летним жителем Бака аль-Гарбия, поскольку террорист подросток, убивший израильтянина, проходил подготовку в лагере в Иерихоне, работа которого финансировалась палестинской администрацией. В этом лагере царила атмосфера подстрекательства, кроме того, в лагере молодежь прошла военную подготовку и научилась обращаться с оружием. Убийство Амита Мантина произошло через десять дней после окончания лагерной смены.

Постановление в пользу родственников Янива и Шарон Бен-Шалом и Дорона Свири, убитых в августе 2001 года в результате теракта на шоссе № 443 между Модиином и Иерусалимом, было вынесено, поскольку теракт был совершен с использованием оружия, полученного террористами от официальных институтов Палестинской автономии.

При этом израильские суды раз за разом отклоняют позицию адвокатов ПНА, утверждающих, что автономия должна обладать тем же иммунитетом, которую имеет в аналогичных случаях суверенное государство.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
Верховный суд обязал ПА выплатить 5 млн шекелей семье одной из жертв "интифады"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 октября 2014 г.
Суд обязал Палестинскую автономию выплатить компенсации родственникам жертв террора
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2006 г.
Иерусалимский суд обязал ХАМАС выплатить жертвам теракта 90 миллионов шекелей





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