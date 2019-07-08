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В Израиле

В эфиопской общине требуют посадить стрелявшего офицера, угрожая снова парализовать страну

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Демонстрация в Цфате, 3 июля 2019 года
В эфиопской общине требуют посадить стрелявшего офицера, угрожая снова парализовать страну
В эфиопской общине требуют посадить стрелявшего офицера, угрожая снова парализовать страну

Представители эфиопской общины, ведущие переговоры с властями, требуют, чтобы офицер полиции, застреливший на минувшей неделе Соломона Таку, был помещен под арест до окончания судебного процесса. В противном случае они угрожают снова парализовать страну, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

Кроме того, они требуют, чтобы расследование инцидента вел не отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), а независимый судья-следователь (что не предусмотрено израильским законодательством. – прим.ред.).

Напомним, что на минувшей неделе в течение нескольких дней по всему Израилю проходили массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей. Наиболее массовыми были протестные акции 2 и 3 июля, в них приняли участие десятки тысяч граждан – представителей общины выходцев из Эфиопии и тех, кто выражал солидарность с ними. Зачастую, особенно 2 июля, манифестации перерастали в беспорядки: демонстранты не только перекрывали трассы, парализовав движение транспорта во многих районах страны, но также нанося ущерб частному и общественному имуществу. В ходе беспорядков были травмированы более 150 человек, в том числе свыше 110 полицейских, задержаны около 140 нарушителей порядка, многих из которых уже предъявлены обвинения. Многие граждане были возмущены тем, что до позднего вечера 2 июля полиция не предпринимала решительных действия для наведения порядка. Третий день протестов был даже более массовым, чем предыдущий, и тоже сопровождался иногда беспорядками, но в целом ситуация контролировалась полицией. В общей сложности, были задержаны 14 нарушителей порядка. О пострадавших 3 июля не сообщалось. 4 июля было объявлено о прекращении массовых протестов.

По просьбе членов семьи Таки акции протеста были отложены до окончания траурной недели, которая заканчивается в понедельник, 8 июля.

На текущий момент офицер, утверждающий, что стрелял в землю, действуя в рамках самообороны, и что смертельное ранение Таки было результатом рикошета, находится под домашним арестом и под защитой, также как и его семья, в связи с реальной угрозой их жизни.

Газета "Гаарец" публикует варианты обвинения, имеющиеся у МАХАШ, отмечая, что основной выбор следователям предстоит сделать между причинением смерти по халатности (до 3 лет тюрьмы) и вступившим в силу 1 июля новым параграфом уголовного законодательства – убийством по неосторожности (до 12 лет тюрьмы). Журналист Йегошуа Брайнер пишет, что вероятность обвинения полицейского в непредумышленном убийстве, а тем более – в убийстве, крайне низка, так же как и закрытие дела или его передача в административный суд.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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"Эфиопский" протест, "русские правые" и шаги Барака. Итоги политической недели
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