ЦАХАЛ: на границе с сектором Газы обнаружен еще один туннель террористов

В понедельник, 8 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что во время работ по строительству подземного барьера вдоль южной границы с сектором Газы был обнаружен еще один туннель террористов.

"В настоящее время военнослужащие ЦАХАЛа изучают и картографируют сооружение", - сообщила армейская пресс-служба.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) были обнаружены десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. В значительной степени, именно для разрушения таких туннелей было принято решение о проведении наземной операции в секторе. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. В феврале 2015 года был разрушен еще один туннель террористов.

За последние два года военнослужащими ЦАХАЛа было обнаружено 18 туннелей, ведущих из сектора Газы на территорию Израиля.

В январе 2019 года вооруженные силы Египта сообщили, что в 2018 году ими были выведены из строя 37 туннелей на границе сектора Газы и Синайского полуострова.





