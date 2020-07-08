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NEWSru.co.il :: В Израиле8 июля 2020 г., 11:06

Наскальное искусство на древних монументах: тайны средней бронзы

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Дольмен в заповеднике Рисунок, иллюстрирующий росписи на дольмене Верхний камень дольмена, похожий на человеческое лицо, неподалеку от Кирьят-Шмоны ВСЕ ФОТО

Многочисленные посетители национального парка Иехудия на севере Израиля не могли и представить, что прямо рядом с туристическими тропами находится монумент периода средней бронзы, который может приоткрыть завесу тайны над культурой, существовавшей здесь более 4000 лет назад.

Издание Asian Archeology публикует исследование специалистов из Управления древностей и Колледжа Тель-Хай, посвященное наскальным изображениям, обнаруженным на расположенных в Галилее и на Голанских высотах дольменах. Как сообщает пресс-служба Управления, на сегодняшний день найдено всего четыре дольмена с петроглифами.

На монументе, найденном у ручья Иехудия, сотрудница управления парков обнаружила высеченные в скале изображения рогатых животных: оленей, буйволов, антилоп. Перекрытие еще одного описанного исследователями дольмена украшает высеченное человеческое лицо, на третьем можно увидеть геометрические фигуры.

"Несколько лет назад петроглифы были обнаружены на монументе, расположенном у киббуца Шамир. Они стали первым образцом наскальных изображений на дольменах, найденным во всем ближневосточном регионе. Мы начали проект по выявлению и исследованию дольменов с произведениями древнего искусства – чтобы больше узнать о загадочной культуре, существовавшей здесь 4500-4000 лет назад", – говорит руководитель проекта профессор Гонен Шарон.

"На территории Израиля и окрестных стран было найдено множество дольменов, но о создавшей их цивилизации великих строителей мы ничего не знали – за исключением того, что она была способна на создание таких величественных монументов. Рельефные изображения приоткрывают перед нами внутренний мир этих людей", – добавляет главный археолог Верхней Галилеи Ури Бергер.


Напомним, что первый дольмен с изображением случайно заметил профессор Гонен Шарон в 2017 году. Ученый решил осмотреть самый крупный из 400 монументов, расположенный в поле у киббуца Шамир. Заглянув под скалу, служащую перекрытием, он увидел на ее нижней стороне вырезанные в камне линии. Около 15 таких линий образуют рисунок, напоминающий арку.

Внутреннее пространство дольмена составляет шесть квадратных метров, а масса скалы-перекрытия – около 50 тонн. Конструкция окружена каменным валом в форме подковы. Вес вала – 400 тонн, а радиус – около 20 метров. В этом валу были найдены четыре дольмена меньшего размера.

Средний бронзовый век является предметом споров ученых. Одни отмечают, что в этот период практически не встречается крупных городов и монументальных строений, которые свидетельствовали бы о сильной централизованной власти.

С точки зрения других, признак существования такой власти – дольмены, сооружение которых требовало значительных усилий и организации труда. При этом цель, с которой сооружались конструкции, остается неясной.

Термин "дольмен" означает "каменный стол", что отражает наиболее распространенную их конструкцию – две стены и горизонтальное перекрытие. Монументы практически одинаковой конструкции встречаются на пространстве всей Евразии – от Ирландии до Кореи.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 марта 2017
Загадка галилейского дольмена: рисунок, не имеющий аналогов в истории

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