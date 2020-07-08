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NEWSru.co.il :: В Израиле8 июля 2020 г., 10:44

Кондиционеры при открытых окнах, до 50 пассажиров: новые распоряжения минтранса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кондиционеры при открытых окнах, до 50 пассажиров: новые распоряжения минтранса

В среду, 8 июля, министерство транспорта и министерство здравоохранения пришли к соглашению по новым ограничениям на работу общественного транспорта.

С четверга, 9 июля, автобусы будут ходить по будним дням только до 22:00. По пятницам и субботам автобусы будут ходить по обычному расписанию.

Максимальное число пассажиров в автобусах составит не 20 человек, как ранее распорядилось правительство, а половину от числа мест. То есть, городские автобусы смогут перевозить до 32 пассажиров, междугородние – до 30, а удлиненные – до 50.

Также отменен вызвавший скандалы запрет на работу кондиционеров в автобусах. Согласно новым распоряжениям, в автобусах должны быть открыты окна и работать кондиционер.


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