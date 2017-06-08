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В Израиле

Полиция Израиля подтвердила информацию об обнаружении останков российского священника

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 15:57 блог версия для печати фото
Институт Абу Кабир
КПП на выезде из Хизмэ
В одном из монастырей Яффо похоронили останки российского священника Василия Варламова

7 июня нижегородский сайт newsnn.ru сообщил, что недавно в одном из монастырей Яффо похоронили останки российского священника Василия Варламова, считавшегося пропавшим без вести в течение последних трех лет.

Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман подтвердил редакции NEWSru.co.il информацию об обнаружении останков Варламова. Он сообщил, что в конце апреля этого года в районе арабской деревни Хизмэ, к северу от Иерусалима, на территории Палестинской автономии, были найдены человеческие останки, которые были переданы на экспертизу в Институт Абу Кабир.

Судебно-медицинская экспертиза на основании ДНК-анализа показала, что речь идет об останках гражданина РФ Василия Варламова. Результаты экспертизы также однозначно указывали на то, что Варламов не был убит. Дело об исчезновении и гибели этого человека израильской прокуратурой закрыто.

М.Зингерман подчеркивает, что с момента исчезновения Варламова правоохранительные органы находились в постоянном контакте с семьей пропавшего, проживающей в России, и с представителями Русской православной церкви в Израиле. Супруга Варламова несколько раз приезжала в Израиль после исчезновения ее мужа. Как только стало известно, что найдены останки священника, об этом сообщили его жене.

По сведениям редакции NEWSru.co.il, к розыскам была привлечена полиция Палестинской автономии. В полиции Израиля это не комментируют, но подтверждают, что в рамках расследования "поддерживались контакты с другими правоохранительными органами".

Клирик Нижегородской епархии протоиерей Василий Варламов пропал без вести в августе 2013 года. Он находился в Израиле в паломнической поездке с женой и дочерью, а незадолго до исчезновения обращался в лечебное учреждение в связи с плохим самочувствием. После получения необходимой медицинской помощи отец Василий вернулся в гостиницу. Утром 17 августа он вышел из гостиницы прогуляться и не вернулся. При себе у него не было ни мобильного телефона, ни кредитной карточки, по которым можно было определить его местоположение. О происшедшем были поставлены в известность посольство Российской Федерации и Русская духовная миссия в Иерусалиме. Отдел по розыску пропавших без вести не публиковал формального сообщения для СМИ об исчезновении Василия Варламова.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 сентября 2013 г.
Исчезновение нижегородского священника в Иерусалиме. Полиция: "Признаков похищения нет"







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