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Убийство в Яффо: зарезана вдова лидера православных христиан Габриэля Кадиса

время публикации: 00:47 | последнее обновление: 05:43 блог версия для печати фото
Убийство в Яффо: зарезана вдова лидера православных христиан Габриэля Кадиса
Габриэль Кадис во время рождественского парада в Яффо. 5 января 2012 года
Фуад Абу Мана Банджемал, осужденный за убийство Габриэля Кадиса

Полиция сообщила подробности о личности женщины, которая поздно вечером в четверг, 7 июня, была обнаружена мертвой в квартире на улице Охев Исраэль в Яффо.

Согласно сообщению, это 52-летняя Фадия Кадис, вдова председателя православной ассоциации Яффо Габриэля Кадиса, убитого в январе 2012 года.

По результатам предварительного расследования, женщина стала жертвой убийства – на ее теле были найдены следы ножевых ранений. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты.

Позднее поступила информация о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к этому преступлению.

Напомним, в марте 2016 года окружной суд Тель-Авива признал Фуада Абу Ману виновным в преднамеренном убийстве Габриэля Кадиса. Другой обвиняемый Тауфик Делу был признан виновным в сговоре с целью совершения преступления.

Предшественник Кадиса на посту главы ассоциации Талаль Абу Мана также был признан виновным в сговоре с целью совершения преступления.

По данным следствия, исполнителем убийства был Фуад Абу Мана (племянник Талаля Абу Маны), который переоделся в костюм Санта-Клауса и после рождественского шествия 6 января 2012 года нанес смертельные ножевые ранения Габриэлю Кадису.



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