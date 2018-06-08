"Огненные змеи" Газы. Предлагайте ваши методы борьбы

По оценке Армии обороны Израиля, за несколько последних месяцев, после начала "маршей возвращения" (с 30 марта), из сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены более 600 воздушных змеев, к которым были привязаны емкости с подожженной горючей смесью. Примерно каждый третий "змей" достигал территории Израиля.

Накануне последней пятницы Рамадана в Газе заготовлено около 1500 таких змеев для "огненной атаки".

- Выжженная земля: так Газа "возвращается" в Израиль. Фоторепортаж

Падение этих "игрушек" на израильской территории привело к пожарам, уничтожившим сотни гектаров леса, кустарника, посевов. Ущерб от этих пожаров оценивается десятками миллионов шекелей.

При этом себестоимость каждого "змея" в производстве не превышает пяти-десяти шекелей. (Участники "маршей" применяют и совсем простые конструкции типа воздушных шариков с подвешенной к ним бутылкой с горящей зажигательной смесью.)

"Змеи" летят на небольшой высоте. Во время "маршей" их зачастую запускают сквозь дымовую завесу. Как правило, на побережье Средиземного моря дует западный ветер, что способствует доставке этих "игрушек" на территорию Израиля из Газы. Некоторые "змеи" поджигали поля на удалении нескольких километров от границы сектора.

На этой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман говорил о том, что две трети "огненных змеев" удается перехватывать. Как это осуществляется, он не пояснил.

Судя по имеющимся данным, против "змеев" пробуют применять управляемые с земли беспилотные мультикоптеры с различными дополнительными конструкциями для сбивания легких воздушных целей. Не исключено, что есть и более эффективные методы.

Редакция NEWSru.co.il получила несколько предложений по борьбе с "огненными змеями" от наших читателей. И мы решили обратиться к аудитории с просьбой присылать нам описания возможных методов борьбы с этим "детским" оружием противника. Наиболее интересные предложения будут опубликованы нами на следующей неделе. Мы постараемся ознакомить с ними министерство обороны и пресс-службу Армии обороны Израиля.

В письме просим указывать имя, фамилию, место проживания, образование. Будем признательны, если описания будут по возможности краткими и иллюстрированными.

- Прислать описание предложения по борьбе с "огненными змеями" из Газы

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