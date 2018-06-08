Провокации на границе Газы: террористы открыли огонь во время "марша возвращения"

В пятницу, 8 июня, на границе сектора Газы начался очередной, одиннадцатый, "марш возвращения", организованный ХАМАСом. Нынешний марш приурочен ко "дню наксы" (дню поражения арабских армий в Шестидневной войне), который обычно палестинские арабы отмечают 5 июня.

По оценкам ЦАХАЛа, у границы собрались около 10 тысяч протестующих. Зафиксированы пять очагов беспорядков.

Участниками беспорядков был осуществлен ряд провокаций. Около 19:30 палестинские террористы открыли огонь в направлении военнослужащих Армии обороны Израиля. В результате этого инцидента пострадавших нет.

Также в сторону израильской территории сегодня были запущены десятки горящих воздушных змеев и воздушных шаров с привязанной к ним взрывчаткой, которые взорвались в воздухе.

"Активисты" марша бросали в сторону военнослужащих ЦАХАЛа камни, гранаты и взрывные устройства, жгли покрышки. Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что террористическая организация ХАМАС продолжает использовать "марш возвращения" для осуществления террористических атак. Армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы защитить жителей приграничных районов и инфраструктуру безопасности.

Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты трое участников "марша возвращения": 25-летний Зияд аль-Барим, 21-летний Имад абу Дараби и 14-летний Хейтам абу Джамал.

Также, по сообщениям палестинских СМИ, в ходе беспорядков на востоке сектора газы были ранены пятеро журналистов.

Ранения, травмы и отравления слезоточивым газом получили 618 палестинцев (по состоянию на 19:00).





