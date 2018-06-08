18+
8 июня 2018 г.
последняя новость: 08:48
Тель-Авив - поле боя эритрейцев
Почему люди ненавидят Израиль
"Русский" бунт
Урановый сигнал Ирана
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:45 "Огненные змеи" Газы. Предлагайте ваши методы борьбы
07:58 Последняя пятница Рамадана: ЦАХАЛ готовится к отражению воздушной "огненной атаки"
07:55 ДТП на 60-й трассе, тяжело травмирован молодой мужчина
07:20 В Ашдоде автомобиль врезался в столб, тяжело травмирован пожилой мужчина
07:00 В Тель-Авиве пройдет гей-парад: список перекрываемых улиц
06:06 Взрыв в Сдероте, тяжело травмированы два человека
05:41 Прогноз погоды на 8 июня: солнечно, температура немного выше среднесезонной
00:47 Убийство в Яффо: зарезана вдова лидера православных христиан Габриэля Кадиса
23:09 В южном Тель-Авиве убита 50-летняя женщина
22:49 Полиция не разрешила Дане Интернэшнл участвовать в гей-параде в Тель-Авиве
Загрузка...
В Израиле

Взрыв в Сдероте, тяжело травмированы два человека

время публикации: 06:06 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
На месте происшествия
На месте происшествия
На месте происшествия
ВСЕ ФОТО

Рано утром в пятницу, 8 июня, на третьем этаже трехэтажного жилого дома, расположенного на улице Йона в Сдероте, прогремел взрыв, после чего рухнул потолок на втором этаже.

В результате обрушения тяжелые травмы и ожоги получили двое молодых мужчин, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

33-летний мужчина получил ожоги второй и третьей степени примерно 70% поверхности тела. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

21-летний мужчина получил ожоги второй и третьей степени примерно 30% поверхности тела, а также травмы верхней части тела и конечностей. Его состояние стабильно тяжелое.

Еще три человека были травмированы при падении с третьего этажа на второй.

Нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Их доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Пресс-службы полиции и МАДА передают, что сообщение о взрыве в Сдероте было получено в 5:13. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики, а также военные. Была оказана помощь пострадавшим, эвакуированы жильцы дома, где прогремел взрыв.

По предварительным данным, причиной взрыва было не падение ракеты, а взрыв газа или жидкого горючего вещества.

Информация уточняется.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018