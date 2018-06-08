Взрыв в Сдероте, тяжело травмированы два человека

Рано утром в пятницу, 8 июня, на третьем этаже трехэтажного жилого дома, расположенного на улице Йона в Сдероте, прогремел взрыв, после чего рухнул потолок на втором этаже.

В результате обрушения тяжелые травмы и ожоги получили двое молодых мужчин, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

33-летний мужчина получил ожоги второй и третьей степени примерно 70% поверхности тела. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

21-летний мужчина получил ожоги второй и третьей степени примерно 30% поверхности тела, а также травмы верхней части тела и конечностей. Его состояние стабильно тяжелое.

Еще три человека были травмированы при падении с третьего этажа на второй.

Нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Их доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Пресс-службы полиции и МАДА передают, что сообщение о взрыве в Сдероте было получено в 5:13. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики, а также военные. Была оказана помощь пострадавшим, эвакуированы жильцы дома, где прогремел взрыв.

По предварительным данным, причиной взрыва было не падение ракеты, а взрыв газа или жидкого горючего вещества.

Информация уточняется.