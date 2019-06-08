Затишье на границе с Газой: "марши" приостановлены, "огненный террор" сократился

В пятницу, 7 июня, на границе сектора Газы впервые с весны прошлого года не проводился массовый "марш возвращения": первая пятница после праздника Ид аль-Фитр была спокойной.

Накануне начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави встречался с главами местных советов "отеф Аза" и отмечал, что соглашение о прекращении огня, достигнутое Египтом, Катаром и ООН с руководством ХАМАСа в Газе, оказалось достаточно эффективным. В то же время, Кохави подчеркнул, что израильская армия не допустит продолжения "огненного террора".

При этом начальник генштаба заявлял: относительное спокойствие на границе "не случайно". "В настоящее время мы предпочитаем дать шанс переговорам", – сказал он.

Военные говорят о снижении интенсивности действий поджигателей из Газы. За последнюю неделю на израильской территории около границы сектора были потушены не более десяти пожаров, вызванных приземлением "огненных шаров", раньше поджигатели, поощряемые ХАМАСом, действовали значительно активней. При этом, на фоне сухой и жаркой погоды, на остальной территории Израиля, особенно в Иерусалиме и окрестностях, в тот же период были зафиксированы сотни полевых и лесных пожаров, которые, по данным расследований, были вызваны поджогами.

Отметим также, что в первую неделю июня не было зафиксировано ни одной попытки обстрела из сектора Газы. В мае на израильской территории разорвались около 700 ракет, выпущенных террористами из Газы. В то же время, военные говорят о том, что ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические группировки в Газе используют затишье для пополнения ракетного арсенала и восстановления военных инфраструктур.

У затишья в минувшую пятницу есть и еще одно объяснение: в субботу, 8 июня, на всей территории Палестинской автономии и в секторе Газы старшеклассники сдают экзамен на аттестат зрелости. В этом году этот экзамен в ПА и Газе сдают около 76 тысяч школьников. По всей видимости, ХАМАС распорядился приостановить враждебные действия против израильтян на границе Газы накануне этого экзамена. Кроме того, многие участники "маршей возвращения" и большинство поджигателей – школьники старших классов.





