В Тель-Авиве прошел пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Более 100 человек приняли участие в пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова у здания российского консульства в Тель-Авиве.

Корреспондент NEWSru.co.il сообщал с места проведения пикета, что мероприятие привлекло внимание нерусскоязычных израильтян и туристов.

Отметим, что мероприятие было спонтанным - о его проведении было объявлено только днем ранее.

Мероприятие продолжалось около полутора часов. Полиция проведению пикета не препятствовала.

Подобные акции проходят и в других городах мира - ранее пикеты состоялись у дипломатических представительств России в Лондоне и Берлине.

36-летний Иван Голунов, один из самых известных журналистов-расследователей в России, был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре, когда он шел со встречи с информатором. При досмотре у журналиста из сумки достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Позже еще один сверток с наркотическими веществами был якобы найден при обыске в квартире Голунова. Многие россияне, в том числе коллеги-журналисты, выступили в поддержку Голунова, указывая на то, что журналист, опубликовавший за последние годы множество материалов-расследований о криминальной деятельности и наживший множество врагов, в том числе во властных структурах, вряд ли будет приторговывать наркотиками.

Коллеги Голунова связывают задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Российская редакция издания Forbes, на которую в том числе в прошлом работал Голунов, опубликовала информацию о самых громких расследованиях задержанного журналиста.

7 июня в Москве у здания управления МВД на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку Голунова, которые вскоре переросли в массовую акцию в поддержку журналиста, в которой приняли участие сотни человек.





