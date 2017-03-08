Раввин Левинштейн о девушках в ЦАХАЛе: "Они мобилизуются еврейками, а выйдут не еврейками"

Раввин йешивы предармейской подготовки "Бней-Давид" Игаль Левинштейн, известный своими гомофобными высказываниями, в ходе последнего выступления перед будущими военнослужащими высмеял девушек, проходящих службу в ЦАХАЛе.

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"Наших девочек свели с ума. Их берут в ЦАХАЛ. Они мобилизуются еврейками, а выйдут не еврейками. Не в генетическом смысле, у них искажается вся система ценностей, порядок приоритетов, дом, карьера – это всех с ума сведет, с этим нельзя соглашаться", – заявил Левинштейн.

Раввин рекомендовал будущим солдатам и офицерам сочетаться браком пораньше, желательно во время службы в ЦАХАЛе: "Я не боюсь женитьбы в армии. Потому что когда ты горячий прямо из печки, ты выбираешь горячую жену. А она точно будет горячая, потому что она женщина. Если не служила в "Каракале"".

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"Я 10 лет захожу в "Бе-махане" (сайт журнала ЦАХАЛа), и вижу там только девушек, и все в камуфляжной раскраске, рокерши. Мне посоветовали не беспокоиться, они мол учатся макияжу, к свадьбе готовятся. Не знаю, кто на них женится", – пошутил раввин.

После скандального выступления Левинштейна министр обороны Авигдор Либерман заявил, что намерен разобраться с этим инцидентом и проверить, подходит ли раввин Левинштейн для подготовки молодежи к службе в ЦАХАЛе.

Несколько депутатов от оппозиции потребовали от министра просвещения Нафтали Беннета запретить Игалю Левинштейну работу в системе образования и в школах предармейской подготовки.

Однако другие видные раввины религиозного сионизма не спешат осуждать своего коллегу. Раввин Элиэзер Каштиэль, выступая в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", назвал службу девушек в боевых частях "ненормальной". Каштиэль подчеркнул, что следует разобраться, что важнее для ЦАХАЛа – гарантировать равноправие девушкам или обеспечить религиозным военнослужащим подобающие для них условия службы.

Напомним, в июле прошлого года Игаль Левинштейн в своем выступлении перед студентами йешивы назвал членов ЛГБТ-общины "извращенцами, которые терроризируют все общество и армию". Министерство обороны осудило это высказывание, однако Левинштейн остался на своем посту раввина йешивы предармейской подготовки.





