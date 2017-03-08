8 марта 2017 г.
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В Израиле

К борьбе с туннелями из Газы подключат иностранных строителей

время публикации: 21:46 | последнее обновление: 22:01 блог версия для печати фото
К борьбе с туннелями из Газы подключат иностранных строителей
К борьбе с туннелями из Газы подключат иностранных строителей
К борьбе с туннелями из Газы подключат иностранных строителей

10-й канал израильского телевидения рассказал о встрече, которую провел гендиректор министерства обороны Уди Адам с главами местных советов населенных пунктов, расположенных на границе сектора Газы.

В ходе этой встречи, по информации 10-го канала, Уди Адам сообщил, что в министерстве обороны принято решение ускорить строительство защитной стены, уходящей глубоко под землю, на границе с сектором Газы. К строительству планируется привлечь 2.000 иностранных рабочих.

Согласно оценкам министерства, строительство займет от 18 до 24 месяцев.

В сюжете 10-канала отмечалось, что в ходе встречи также был поднят вопрос о выдаче разрешений на работу в Израиле жителям сектора. По словам Уди Адама, в минобороне и ЦАХАЛе не имеют возражений против того, чтобы палестинские арабы работали на строительстве.

Также Уди Адам сообщил, что две израильские фирмы получили разрешение на разработку технологий, которая бы помогла в обнаружении туннелей.

Встреча, о которой рассказал 10-й канал, состоялась 7 марта. В сюжете отмечалось, что решение об ускорении строительства защитной стены было принято до публикации отчета госконтролера, посвященного операции "Нерушимая скала".



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