Ynet: Нир Хефец дает показания против четырех лидеров "Ликуда", включая двух министров

Бывший советник премьер-министра Нир Хефец, получивший статус государственного свидетеля в рамках так называемого "дела 4000", дает показания против четырех высокопоставленных деятелей партии "Ликуд", включая двух министров, сообщает сайт Ynet.

В публикации не называются имена тех, против кого свидетельствует Хефец, но указывается, что речь идет о проектах, которыми занимались министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды (в какие годы, из сообщения неясно).

Официальных подтверждений по поводу этой публикации не поступало. Источник Ynet не указывает.

5 марта Нир Хефец подписал соглашение с государством, получив в обмен на "иммунитет" статус государственного свидетеля. Переговоры со следствием от имени Хефеца вел адвокат Илан Софер.

Нир Хефец был освобожден из-под стражи 5 марта. Другой подозреваемый по "делу 4000" владелец контрольного пакета акций компании "Безек" Шауль Алович 4 марта был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест на 10 суток.

Журналист канала "Десять" (14-я кнопка) Авиад Гликман утверждал, что Нир Хефец, входивший в окружение Биньямина Нетаниягу, готов предоставить правоохранительным органам улики против его супруги Сары Нетаниягу.

Ранее статус госсвидетелей в рамках расследований против премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже получили бывший гендиректор министерства связи Шломо Филбер и экс-глава канцелярии премьера Ари Харо.

В окружении Биньямина Нетаниягу так отреагировали на сообщение о том, что Хефец подписал соглашение с государством: "Когда есть преступление, то не нужен даже один госсвидетель. Когда преступления нет, то не помогут и тысячи госсвидетелей. Бесконечная погоня за госсвидетелями - это лучшее подтверждение того, что ничего нет и ничего не будет".

Напомним, по "делу 4000" глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается в получении взятки от бизнесмена Шауля Аловича в виде положительных публикаций на сайте Walla о самом Нетаниягу и о его супруге в обмен на продвижение интересов компании "Безек".

Расследование "дела Безека" перешло в открытую фазу в июне 2017 года по результатам скрытого расследования, проводившегося следственным отделом управления по контролю над рынком ценных бумаг. В ходе расследования проверялись подозрения в совершении уголовных преступлений, включая нарушения отчетности, получение выгоды мошенническим путем, обман корпоративного доверия и создание помех следствию. В рамках данного дела проводилось несколько расследований подозрительного поведения представителей руководства компаний "Безек", YES и "Халаль Тикшорет", а также государственных служащих, по роду деятельности отвечавших за контакты государства с компанией "Безек".

Предполагалось, что Нир Хефец также даст показания против Биньямина Нетаниягу по "делу о подарках" (дело 1000).





