Полиция: сообщение о показаниях Хефеца против министров "Ликуда" – дезинформация

Пресс-служба полиции Израиля опубликовала официальное опровержение информации, согласно которой бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу по связям со СМИ Нир Хефец, ставший государственным свидетелем по делам против главы правительства, дал также показания против четверых высокопоставленных членов партии "Ликуд", включая двух министров.

"По понятным причинам полиция Израиля обычно не реагирует распространяемую в СМИ или в социальных сетях дезинформацию. Однако в данном случае, учитывая его общественную значимость, мы решили уведомить общественность, что на текущий момент полиция не получала от Хефеца такую или похожую информацию", - говорится в официальном заявлении.

В полиции подчеркивают, что публикация любой информации о следствии может нанести ущерб ходу расследования и является нарушением судебного запрета на публикацию информации о показаниях государственных свидетелей.

Первым информацию о показаниях Нира Хефеца против лидеров "Ликуда" опубликовал портал Ynet. В публикации не называются имена тех, против кого свидетельствует Хефец, но указывается, что речь идет о проектах, которыми занимались министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды (в какие годы, из сообщения неясно). Официальных подтверждений по поводу этой публикации не поступало. Источник Ynet не указывает.

5 марта Нир Хефец подписал соглашение с государством, получив в обмен на "иммунитет" статус государственного свидетеля. Переговоры со следствием от имени Хефеца вел адвокат Илан Софер.

Нир Хефец был освобожден из-под стражи 5 марта. Другой подозреваемый по "делу 4000" владелец контрольного пакета акций компании "Безек" Шауль Алович 4 марта был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест на 10 суток.

Журналист канала "Десять" (14-я кнопка) Авиад Гликман утверждал, что Нир Хефец, входивший в окружение Биньямина Нетаниягу, готов предоставить правоохранительным органам улики против его супруги Сары Нетаниягу.

Ранее статус госсвидетелей в рамках расследований против премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже получили бывший гендиректор министерства связи Шломо Филбер и экс-глава канцелярии премьера Ари Харо.

В окружении Биньямина Нетаниягу так отреагировали на сообщение о том, что Хефец подписал соглашение с государством: "Когда есть преступление, то не нужен даже один госсвидетель. Когда преступления нет, то не помогут и тысячи госсвидетелей. Бесконечная погоня за госсвидетелями - это лучшее подтверждение того, что ничего нет и ничего не будет".

Напомним, по "делу 4000" глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается в получении взятки от бизнесмена Шауля Аловича в виде положительных публикаций на сайте Walla о самом Нетаниягу и о его супруге в обмен на продвижение интересов компании "Безек".

Расследование "дела Безека" перешло в открытую фазу в июне 2017 года по результатам скрытого расследования, проводившегося следственным отделом управления по контролю над рынком ценных бумаг. В ходе расследования проверялись подозрения в совершении уголовных преступлений, включая нарушения отчетности, получение выгоды мошенническим путем, обман корпоративного доверия и создание помех следствию. В рамках данного дела проводилось несколько расследований подозрительного поведения представителей руководства компаний "Безек", YES и "Халаль Тикшорет", а также государственных служащих, по роду деятельности отвечавших за контакты государства с компанией "Безек".

Предполагалось, что Нир Хефец также даст показания против Биньямина Нетаниягу по "делу о подарках" (дело 1000).