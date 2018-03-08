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8 марта 2018 г.
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В Израиле

Переговоры по разрешению коалиционного кризиса зашли в тупик

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Яаков Лицман и Моше Гафни
Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман
Арье Дери и Айелет Шакед

В четверг, 8 марта, портал Walla сообщил со ссылкой на источники в партии "Яадут а-Тора", что нет никакого прогресса на переговорах по разрешению коалиционного кризиса вокруг закона о призыве.

Об этом же заявил глава "Яадут а-Тора" Яаков Лицман в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". По словам Лицмана, в настоящий момент не представлен вариант законопроекта, который модно было бы вынести на утверждение Совета знатоков Торы. "Есть много разговоров, нет ничего конкретного", – говорит Лицман. Он сказал также, что его требование об утверждении в трех чтениях закона о призыве до того, как состоится голосование по государственному бюджету, остается в силе. Лицман назвал "наглецами" своих коллег по фракции "Яадут а-Тора", критикующих его за радикальную позицию, которая может привести к досрочным выборам. "Пусть они занимаются своими делами и не лезут в мои. У них свои раввины, у меня свои", – заявил Лицман.

Отметим, что 8 марта в финансовой комиссии Кнессета начались голосования по параграфам законопроекта о хозяйственном урегулировании. Этот закон утверждается обычно одновременно с государственным бюджетом, и тот факт, что финансовая комиссия, возглавляемая депутатом Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), начала голосования, свидетельствует и о разногласиях в среде ультраортодоксов, и о желании Гафни прийти к компромиссу. "Я не заинтересован в выборах, не думаю, что они нужны государству или кому бы то ни было. Но, если придется, то пойдем на выборы", – заявил Гафни.

Над законопроектом о призыве работают представители "Яадут а-Тора" депутат Ури Маклеб и бывший депутат Меир Поруш, министр внутренних дел Арье Дери, бывший министр строительства Ариэль Атиас, министр юстиции Айелет Шакед, а также представители юридического советника правительства.

В партии "Наш дом Израиль" заявляют, что не согласятся на предложения, которые вырабатываются вне профессиональной комиссии министерства обороны. "Нет никаких серьезных предложений, нет проектов, есть только попытки политических комбинаций, в которых мы не намерены принимать участие", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il официальный источник в партии.

В полдень 9 марта в Израиль из США возвращается премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В политической системе отмечают, что лишь после его возвращения начнутся настоящие переговоры и поиски решения. "Только Нетаниягу может что-то решать, но кажется он уже решил объявить выборы", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il депутат от одной из коалиционных фракций.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Четверг, 8 марта 2018 г.
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