В Нью-Йорке чествовали Щаранского, вскоре покидающего пост главы "Сохнута"

Вечером в среду, 7 марта, в Нью-Йорке чествовали Натана Щаранского, уходящего вскоре с поста главы Еврейского агентства ("Сохнут"). На мероприятии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, бывший президент США Джордж Буш-младший, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, миллиардер Шелдон Эдельсон и другие почетные гости.

В своем выступлении Нетаниягу отметил, что Щаранский провел девять лет в тюрьме, девять лет в политике и девять лет в "Сохнуте". В январе 2018 года ему исполнилось 70 лет.

"Мы собрались здесь, чтобы сказать два слова: thank you (спасибо), – произнес глава правительства Израиля. – Спасибо за ваше служение еврейскому народу, демократии, еврейскому государству".

Выступил с речью и Джордж Буш, говоривший о мире, свободе и демократии, а также о личной дружбе с Щаранским. При этом экс-президент США попросил не записывать его выступление, пишет Times of Israel.

Щаранский уходит с поста главы "Сохнута" через три месяца. Кто займет этот пост после него, пока неизвестно.

Натан Щаранский впервые был избран на пост главы "Сохнута" в июне 2009 года. В соответствии с уставом Еврейского агентства, каденция председателя длится четыре года. В 2013 году Щаранский был утвержден на посту на вторую каденцию, которая закончилась в июне 2017 года. Однако по просьбе попечительского совета Еврейского агентства Натан Щаранский остался еще на год на посту председателя "Сохнута".