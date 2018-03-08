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В Израиле

В Нью-Йорке чествовали Щаранского, вскоре покидающего пост главы "Сохнута"

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Джордж Буш, Натан Щаранский, Сара и Биньямин Нетаниягу в Нью-Йорке. 7 марта 2018 года
Биньямин Нетаниягу и Натан Щаранский в Нью-Йорке. 7 марта 2018 года
Джордж Буш, Сара и Биньямин Нетаниягу в Нью-Йорке. 7 марта 2018 года
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Вечером в среду, 7 марта, в Нью-Йорке чествовали Натана Щаранского, уходящего вскоре с поста главы Еврейского агентства ("Сохнут"). На мероприятии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, бывший президент США Джордж Буш-младший, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, миллиардер Шелдон Эдельсон и другие почетные гости.

В своем выступлении Нетаниягу отметил, что Щаранский провел девять лет в тюрьме, девять лет в политике и девять лет в "Сохнуте". В январе 2018 года ему исполнилось 70 лет.

"Мы собрались здесь, чтобы сказать два слова: thank you (спасибо), – произнес глава правительства Израиля. – Спасибо за ваше служение еврейскому народу, демократии, еврейскому государству".

Выступил с речью и Джордж Буш, говоривший о мире, свободе и демократии, а также о личной дружбе с Щаранским. При этом экс-президент США попросил не записывать его выступление, пишет Times of Israel.

Щаранский уходит с поста главы "Сохнута" через три месяца. Кто займет этот пост после него, пока неизвестно.

Натан Щаранский впервые был избран на пост главы "Сохнута" в июне 2009 года. В соответствии с уставом Еврейского агентства, каденция председателя длится четыре года. В 2013 году Щаранский был утвержден на посту на вторую каденцию, которая закончилась в июне 2017 года. Однако по просьбе попечительского совета Еврейского агентства Натан Щаранский остался еще на год на посту председателя "Сохнута".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
Натан Щаранский останется на посту главы "Сохнута" еще на год
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2016 г.
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