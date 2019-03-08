"Марш возвращения" на границе Газы; провокации возле забора безопасности

В пятницу, 8 марта, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения".

Палестинский информационный центр подвел его итоги, подчеркнув, что нынешний "марш" был приурочен его организаторами к "Международному женскому дню 8 Марта". Представитель ХАМАСа Абдул Латиф Аль-Кануа рапортовал, что "палестинские женщины участвуют в акциях сопротивления наравне с мужчинами".

По оценкам ЦАХАЛа, в акции участвовали около 8400 палестинцев. Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Арабы швыряли камни и взрывные устройства в сторону израильских солдат, жгли покрышки. Никто из военнослужащих не пострадал.

Также была предпринята провокация, в ходе которой несколько арабов перебрались через забор безопасности на израильскую территорию, чтобы через несколько минут вернуться обратно в Газу.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. По данным минздрава Газы, в результате действий израильских военнослужащих 22 участника "марша" были ранены; сотни получили отравления слезоточивым газом. В эти же часы на территории регионального совета Эшколь были обнаружены две связки воздушных шаров с привязанными к ним подозрительными предметами. К одной из связок была прикреплена фигурка с фотографией генсека "Исламского джихада" Зияда аль-Нахлы.

Отметим, что в пятницу, 8 марта, вечером, делегация представителей разведки Египта покинула Газу и прибыла в Израиль через КПП "Эрез". Несколькими часами ранее египтяне, стремящиеся предотвратить эскалацию конфликта, встретились с членами комитета по организации "маршей возвращения".

По мере приближения к первой годовщине со дня начала "марша" активность провокаторов возрастает. Ежедневно боевики запускают десятки шаров, несущих емкости со взрывчатыми и/или легковоспламеняющимися веществами, в сторону израильской территории. Кроме того, осуществляются нападения на военных, в ходе которых боевики зачастую применяют самодельные гранаты.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 268 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.

29-30 марта 2019 года ХАМАС угрожает вывести к границе Газы миллион жителей сектора.





