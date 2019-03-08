"Северный щит": "Первая в истории ЦАХАЛа оборонительная операция". Репортаж

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит". В середине января, согласно заявлению ЦАХАЛа, операция завершилась нейтрализацией всех туннелей.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побывала на месте уничтожения одного из туннелей в районе израильского населенного пункта Шомера и побеседовала с заместителем командира региональной бригады на границе с Ливаном, подполковником Амиром Фридманом, отвечавшим за обезвреживание туннелей на территории своей бригады (Безопасность Галилеи обеспечивают две региональные бригады ЦАХАЛа – на западном и на восточном участке ливано-израильской границы. Фридман – заместитель командира "Бригады 300", отвечающей за западную часть границы, где было обнаружено два туннеля "Хизбаллы").

"У каждого туннеля было свое досье"

Подготовка к операции "Северный щит" фактически началась четыре года назад, после операции "Нерушимая скала", когда ЦАХАЛ зафиксировал новый вид сотрудничества между ХАМАСом и "Хизбаллой" – террористы из Газы передавали опыт строительства туннелей своим "коллегам" в Ливане.

При этом, как отмечает подполковник Фридман, в силу более сложных условий и совершенно другой, гораздо более каменистой почвы на северной границе, строительство туннелей в Ливане шло значительно медленней, чем в секторе Газы.

"За то время, что здесь строили один туннель, в секторе Газы могли построить семь. Это тяжелейшая физическая работа, которая отняла у боевиков несколько лет жизни и результаты которой были уничтожены нами за несколько недель", – говорит Фридман.

Командование Северным округом сформировало спецподразделения, задачей которых было предотвращение угрозы, исходящей от туннелей террористов. Помимо разведывательной работы, определения координат и характеристик каждого туннеля, эти спецподразделения готовили сценарии нейтрализации каждого из них.

"У каждого туннеля было свое досье – со всеми параметрами туннеля, сценариями возможных угроз, которые мог представлять туннель, а также с вариантами уничтожения каждого из них", – объясняет подполковник.

По словам Фридмана, решение о начале активной фазы операции "Северный щит" было принято, как только туннели боевиков пересекли границу и тем самым был нарушен суверенитет Израиля. Подполковник подтверждает ранее озвучиваемые ЦАХАЛом заявления о том, что ни один туннель не имел выхода на израильской территории.

"Все обнаруженные нами туннели, а ЦАХАЛу удалось обнаружить все туннели "Хизбаллы", не представляли на данном этапе реальной угрозы и все еще находились на этапе строительства", – подчеркивает Фридман.

Оба туннеля, обнаруженные на территории "Бригады 300", были взорваны, в отличие от некоторых туннелей, которые находились на территории "Бригады 769" (в районе Метулы) и были залиты жидким бетоном.

Как объясняет Фридман, в ходе решения о способе уничтожения туннелей в расчет бралось множество факторов – таких как протяженность и ширина туннеля, число, толщина и прочность перегородок и так далее. Один из факторов – непосредственная близость к жилым районам.

Несколько туннелей "Хизбаллы", обнаруженных в районе Метулы, начинались прямо в южноливанской шиитской деревни Кафр Кила. По словам подполковника, если бы эти туннели были взорваны, а не залиты бетоном, от деревни бы ничего не осталось.

Фридман подчеркивает, что после взрыва туннелей, как и после заливания туннелей бетоном, туннели полностью обрушаются, и их уже нельзя восстановить.

"Я видел его зрачки"

"Начиная операцию, мы не знали, как отреагирует на это противник. Представьте, что кто-то сейчас взял и уничтожил все наши системы "Железный купол"", – вспоминает Фридман.

Перед самым началом операции, с помощью UNIFIL, Израиль предупредил о своих намерениях вооруженные силы Ливана. ЦАХАЛ пообещал, что вся операция будет проходить на территории Израиля, и граница пересечена не будет.

"Мы позвали сюда представителей UNIFIL и попросили их отметить, где точно проходит так называемая "голубая линия". И работали только до нее. В том числе, закладывали в туннели взрывчатку только по эту сторону границы. А за работами все время следили UNIFIL и ливанская армия. Видите вон ту синюю бочку в 50 метрах отсюда? Рядом с ней был пост UNIFIL, а за ним – пост ливанской армии. И когда я здесь работал, я видел зрачки ливанского военнослужащего", – говорит подполковник.

"Военная операция без единого выстрела"

В ходе операции "Северный щит" часто звучало мнение о том, что, поскольку ЦАХАЛ действовал исключительно на территории Израиля, на деле "Северный щит" – это не военная операция, а инженерные работы. В частности, такое мнение высказывал бывший министр обороны Авигдор Либерман. Амир Фридман заявляет, что это не так.

"В операции принимали участия все рода войск, не только инженерные. Пехота, танковые войска, артиллерия. Именно потому что существовала огромная опасность ошибки. Было достаточно, чтобы кто-то с их или с нашей стороны сделал неверное движение, поддался на провокацию, занервничал, и все это могло закончиться третьей Ливанской войной. То, что эта военная операция прошла без единого выстрела, говорит только о том, что она прошла успешно", – настаивает офицер.

Как объясняет Фридман, целью проложения туннелей была операция по захвату боевиками "Хизбаллы" Галилеи. И ЦАХАЛ провел, по словам подполковника, первую в истории Армии обороны Израиля чисто оборонительную операцию на своей территории.

"Мы ставили себе цель завершить операцию за 70 дней, а справились за 40. По нашим данным, а то, что мы ни разу не промахнулись, раскапывая туннели, доказывает точность наших данных, "Хизбалла" не намерена продолжить данную наступательную тактику и прокладывать новые туннели", – говорит Фридман.

"У людей было ощущение, что ЦАХАЛ бездействует"

По словам Фридмана, одна из самых больших трудностей операции состояла в тяжелых погодных условиях. Работать приходилось под постоянным ливнем и в густом тумане. При этом военнослужащих поддерживало изменившееся отношение жителей приграничных населенных пунктов.

"Дело в том, что последние много месяцев многие местные жители регулярно жаловались властям на то, что слышат, как под землей у границы ведутся работы, слышат звуки дрелей и молотков. И у людей было такое ощущение, что ЦАХАЛ бездействует и что их бросили на произвол судьбы. Когда же начался "Северный щит", жители снова поверили в то, что армия их защищает", – говорит Фридман.

ОПЕРАЦИЯ "СЕВЕРНЫЙ ЩИТ"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

26 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько дней назад на границе с Ливаном был обнаружен еще один туннель террора, который вел из деревни Айита аш-Шааб на израильскую территорию. Участок туннеля был уничтожен контролируемым взрывом.

27 декабря ЦАХАЛ объявил о разрушении туннелей, которые вели в сторону Метулы от южноливанской деревни Кафр Кила. В эти туннели был закачан жидкий бетон.

12 января военные обнаружили еще один туннель, который вел из Рамии и пересекал границу Израиля. Этот туннель также был разрушен.

В середине января операция "Северный щит" была завершена. По оценке ЦАХАЛа, выявлены и нейтрализованы все туннели "Хизбаллы", нарушавшие границу Израиля. Мониторинг за действиями противника в приграничной полосе продолжается.

Материал подготовила Алла Гаврилова





