Отчет госконтролера: недостаточная защита тыла, опасные стройки, электровелосипеды и другие проблемы

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал ежегодный отчет, посвященный итогам проверок в различных сферах жизни Израиля, от обеспечения безопасности жителей от ракетных обстрелов до соблюдения закона о свободе информации.

Готовность тыла

Согласно отчету, около 900.000 тысяч жителей в населенных пунктах, находящихся в "прифронтовой полосе", не обеспечены достаточной защитой на случай военных действий. Шапира отмечает проблемы с бомбоубежищами, дорогами, оборудованием, системами оповещения и другим инфраструктурам, предназначенным для чрезвычайных ситуаций. В частности, поселковые группы быстрого реагирования не имеют достаточно оборудования и налаженной связи с ЦАХАЛом

Электровелосипеды

Одна из глав отчета посвящена ситуации, сложившейся на дорогах страны с появлением электровелосипедов. Согласно отчету, по состоянию на конец 2016 года в стране было не менее 210 тысяч электровелосипедов. В 2013-2016 годах в авариях с участием электровелосипедов и электросамокатов погибли 76 человек и 1.450 были ранены. 24% пострадавших – несовершеннолетние.

Госконтролер критикует власти за медленное реагирование на изменение ситуации. Так, министерство транспорта за три года несколько раз меняло свое отношение к регулированию рынка электровелосипедов, каждый раз – без проведения подготовительной работы. При этом минтранс и минэкономики продолжают перекладывать друг на друга ответственность за надзор над импортом электровелосипедов. Полиция только в 2016 году начала заниматься надзором за нарушениями ПДД со стороны электровелосипедистов.

Нелегальные мигранты и беженцы

В главе, посвященной политике государства по отношению к нелегальным мигрантам и беженцам из Африки Шапира обвиняет правительство в том, что оно уделяет все внимание поощрению добровольного выдворения мигрантов, полностью пренебрегая правами тех, кто остается в стране. В частности, отмечается, что из 2,500 беженцев из Дарфура только 6 получили ответ по поводу просьбы о получении статуса беженца.

Финансирование частной сети ультраортодоксального образования

Шапира пишет, что государство в четыре раза превысило согласованный бюджет, выделенный на оздоровление частной сети детских садов, принадлежащей ультраортодоксальной организации "Агудат Исраэль". Несмотря на значительный перерасход средств, выделенных с целью реорганизации и оздоровления структуры, она по-прежнему имеет крупные долги. Согласно отчету, минфин и минпрос не контролировали расход выделяемых средств и процесс оздоровления. Несмотря на обязательство сети заморозить зарплаты, зарплата ее гендиректора выросла на 55%.

Подработка сотрудников вузов

Проверка показала, что члены старшего преподавательского состава высших учебных заведений, не обязанные отмечать свое присутствие на рабочем месте, часто в рабочее время подрабатывают на стороне без какого-либо разрешения руководства.

Закон о свободе информации

Министерство главы правительства, министерства культуры и спорта, экологии, религии и финансов нарушают закон о свободе информации, часто не предоставляя требую информацию в течение нескольких лет после запроса.

Подготовка врачей

Отчет подвергает острой критике ситуацию в сфере подготовке врачей, делая упор на несогласованности между советом по высшему образованию и министерством здравоохранения. В частности, при открытии новых медицинских факультетов не было создано достаточной базы для клинической подготовки будущих врачей.





