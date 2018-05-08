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В Израиле

Эльор Азария освобожден из тюрьмы

время публикации: 07:55 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Эльор Азария
Эльор Азария освобожден из тюрьмы
Эльор Азария освобожден из тюрьмы

Утром во вторник, 8 мая, из армейской тюрьмы №4 был освобожден рядовой запаса Эльор Азария, осужденный за непредумышленное убийство террориста в Хевроне.

Азария покинул тюрьму примерно в 7:30. В 11:00 возле дома Азарии состоится торжественная церемония встречи, организованная активистами, поддерживавшими Эльора Азарию и его семью.

Изначально Азария должен был освободиться 10 мая. Однако армейские власти согласились предоставить ему покинуть тюрьму за два дня до назначенного срока, чтобы принять участие в свадьбе брата.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил перед вылетом на Кипр с официальным визитом: "Я рад, что эта история закончилась". Министр просвещения и глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что "нужно поздравить Эльора Азарию и его семью". По словам Беннета, "Азария должен был выйти на свободу гораздо раньше". "Я желаю ему успеха в его дальнейшей жизни", - добавил министр просвещения.

Напомним, Азария, осужденный за непредумышленное убийство террориста в Хевроне, изначально был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Позднее начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сократил срок заключения на четыре месяца.

19 марта армейская комиссия объявила, что Эльор будет освобожден после отбытия двух третей срока. Таким образом, в соответствии с решением комиссии, Азария проведет в тюрьме девять месяцев.

24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства.

Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан. Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служил Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста. Однако перед судом в итоге предстал только стрелявший военнослужащий.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 мая 2018 г.
8 мая будет освобожден из тюрьмы Эльор Азария
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2018 г.
Эльор Азария подал прошение о досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2018 г.
СМИ: Эльор Азария проведет Пасхальный седер в кругу семьи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2018 г.
Эльор Азария выйдет из тюрьмы 10 мая
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 марта 2018 г.
Завершилось обсуждение просьбы Эльора Азарии об условно-досрочном освобождении







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