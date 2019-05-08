Израиль празднует 71-й День Независимости

Вечером в среду, 8 мая, после завершения Дня памяти жертв войн и терактов ("Йом а-Зикарон") началось официальное празднование 71-й годовщины со дня основания государства Израиль. Празднования продлятся до вечера 9 мая.

В связи с торжествами усилены меры безопасности. Введен режим блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии, а также закрыты КПП на границе с сектором Газы.

Согласно данным центрального статистического бюро, опубликованным накануне праздника, в Израиле проживают 9,021 миллиона человек. 6,697 миллиона человек (74,2%) - евреи, 1,89 миллиона (20,9%) - арабы, 434 тысячи – христиане неарабского происхождения, представители других религий и не имеющие отношения ни к одной религии (4,8%).

В статистическом бюро отмечают, что население Израиля за 71 год увеличилось в 11 раз. Согласно прогнозам, к столетию государства население Израиля составит 15,2 миллиона человек.

По информации сайта "Мако", перед самым началом празднеств жители юга попросили местные органы власти отказаться от проведения салюта. По их словам, после ракетных обстрелов, которым израильский юг подвергался 4-5 мая, салютные залпы могут напугать детей. Однако, по данным "Мако", ни в одном из городов Негева салюты по случаю Дня Независимости отменять не стали.

Военный парад



Одним из главных праздничных событий 9 мая станет парад военно-воздушных и военно-морских сил Армии обороны Израиля.

9 мая в 08:45 в 08:45 почетный воздушный парад пройдет над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме.

С 09:35 до 13:30 воздушный парад с участием истребителей F35I, F16I, M346, F16, F15, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также вертолетов ВВС ЦАХАЛа пройдет над десятками населенными пунктами и военными базами.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что впервые в воздушном параде примут участие двухмоторные вертолеты полиции Airbus H-145.

С 09:35 до 13:30 аэробатическая группа ВВС проведет выступления над базой ВВС "Рамат-Давид" (09:30), Хайфой (09:40), Парком "Сакер" в Иерусалиме (11:20), базой ВВС "Тель-Ноф" (11:35), пляжем Буграшов в Тель-Авиве (11:50), музеем ВВС на базе "Хацерим" (13:05), парком "Нахаль Беэр-Шева" (13:15).

Военнослужащие подразделения "Офек 324" разработали к Дню Независимости систему (https://www.matas-iaf.com), позволяющую отслеживать прохождение воздушного парада в режиме реального времени. Система позволяет узнать, когда участвующие в воздушном параде самолеты пройдут над населенным пунктом пользователя. Также можно получить подробную информацию о пролетающих самолетах.

День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летосчислению). В этот день 71 год назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

День Независимости – единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда ходит городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции, может ездить в автомобилях и зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом израильтян на пикники.