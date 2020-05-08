БАГАЦ, распределение портфелей и тренировка оппозиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Уходящая неделя без всяких сомнений войдет в историю израильской демократии и политической системы. Дело даже не в том, что на ее исходе мы находимся на расстоянии пяти дней от приведения к присяге правительства. Дело даже не в том, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" явили миру беспрецедентный образец словесной эквилибристики, пытаясь гарантировать выполнение соглашений при полном отсутствии доверия. Главные события этой политической недели разворачивались в зале Верховного суда, где в течение двух дней судьи рассматривали апелляции, поданные с требованием запретить Биньямину Нетаниягу формировать коалицию, а также с требованием отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

На повестке дня суда находился один принципиальный вопрос: уполномочена ли судебная система вмешиваться в политические процессы, пусть даже и имеющие юридическую подоплеку. Суд, как известно, не стал вмешиваться. По вопросу о формировании правительства премьер-министром, которому предъявлены обвинения, ответ окончательный. Что касается коалиционных соглашений, их соответствие юридическим нормам будет рассматриваться отдельно.

Вердикт БАГАЦа, принятый единогласно коллегией, состоящей из 11 судей, не оставил места для сомнений: прерогатива принимать решения в политической системе страны остается за политиками. Закон оговаривает право судей вмешиваться в решения законодательной и исполнительной властей лишь крайними случаями. После того, как БАГАЦ постановил, что к таким случаям не относится передача полномочий формирования правительства премьер-министру, обвиняемому в коррупции, сложно представить, что может дать основания для такого вмешательства. Вердикт БАГАЦа не оставил сомнений еще в одном: следующим премьер-министром будет Биньямин Нетаниягу. Апелляция была единственной преградой на пути к получению мандата. Сейчас это препятствие устранено, более 70 депутатов представили президенту Реувену Ривлину свои подписи в поддержку премьер-министра, и глава правительства стал официальным кандидатом в премьеры. Подписи в поддержку Нетаниягу поставили точку на предпоследнем этапе подготовки операции, в нашем случае и обозначили переход к этапу последнему – к привидению правительства к присяге. Имя будущего премьер-министра известно, однако какое он возглавит правительство, остается неизвестным. Нетаниягу и Ганц подписали декларацию, обещающую привести кабинет к присяге в среду. До тех пор лидерам ведущих партий предстоит решить вопросы о министерстве здравоохранения, союзе с блоком "Ямина" и некоторые другие.

Дискуссия по поводу министерства здравоохранения не прекращается. В "Кахоль Лаван" отдают себе отчет в том, что несолидно нарушать обещания, данные избирателям, мотивируя это необходимостью бороться с коронавирусом, и даже не потребовать портфель минздрава. В "Ликуде", в свою очередь, готовы расстаться с привлекательным наследством Яакова Лицмана, однако требуют за это высокую плату. Несмотря на отсутствие договоренности, ожидается, что вопрос будущего министра здравоохранения не станет той подводной миной, которая взорвет едва формирующуюся коалицию "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Стороны слишком заинтересованы в соглашении, чтобы позволить одному, пусть даже очень важному вопросу, сорвать его. Бени Ганцу особенно важно прийти к договоренности, так как в отличие от Нетаниягу, имеющего возможность попытаться сформировать узкую коалицию, базирующуюся на поддержке 61 депутата, у Ганца пространство для маневра практически нулевое. У него не осталось союзников в оппозиционном лагере, да и избиратели вряд ли высоко оценят его шаги последнего времени. Политическое будущее Бени Ганца целиком находится в руках Биньямина Нетаниягу.

Переговоры с блоком "Ямина" также зашли в тупик. Беннет и его товарищи просят передать им портфели министра здравоохранения и транспорта. Разговор Нетаниягу и Беннета, состоявшийся вечером 7 мая, завершился безрезультатно. "Судя по настроению премьер-министра, "Ямина" находится на пути в оппозицию", – заявил источник в правом блоке. Ожидается, что переговоры будут продолжаться до последней минуты.

Не менее сложная задача, которую предстоит решить премьер-министру – распределение портфелей среди депутатов от "Ликуда". Немного свободных портфелей остались в руках Нетаниягу, и ожидается, что среди высокопоставленных депутатов от "Ликуда" будет в итоге немало недовольных.

Оппозиция, вернее фракции, решившие не присоединяться к коалиции Нетаниягу, прошли ускоренный "курс" подготовки в ходе дебатов вокруг закона о ротационном правительстве. Попытка отозвать поправки и немедленно проголосовать за законопроект в удобный для оппозиции момент, провалилась, однако продемонстрировала способность оппозиции действовать слаженно. "Если судить по событиям последних двух дней, мы в состоянии функционировать вполне успешно, несмотря на то, что представляем очень разные силы", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Несмотря на все преграды и трудности, ожидается, что не позднее среды, 13 мая, правительство будет приведено к присяге, что положит конец политическому кризису, длившемуся почти полтора года. В последний раз правительство приводилось к присяге в 2015 году. С тех пор израильтяне трижды шли на избирательные участки, и лишь с третьей попытки политики сумели сформировать правительство, опираясь на итоги выборов. Как долго просуществует правительство чрезвычайного положения/национального единства? Ответа на этот вопрос сейчас нет ни у кого. В последний момент Нетаниягу и Ганц пришли к соглашению о том, что выборы в Кнессет 24-го созыва пройдут не через три года, как было записано изначально в тексте коалиционного соглашения, а через почти четыре с половиной. Мало кто всерьез верит, что этот параграф будет выполнен.





