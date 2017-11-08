Израильский рынок авиаперевозок. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Израильский рынок авиаперевозок". Наша редакция проводила такой опрос впервые.

В ходе опроса выяснялось, насколько часто наши читатели летают за границу, в какие страны они летают, услугами каких компаний пользуются, какими критериями руководствуются при покупке авиабилетов, задолго ли до полета осуществляют покупку билетов, что для них важнее – экономия или качество обслуживания, с какими негативными явлениями сталкивались и т.д. По итогам опроса был определен рейтинг авиакомпаний, работающих на израильском направлении.

В опросе, который проводился 6-8 ноября, приняли участие 2.278 респондентов (1.882 из них ответили на все 22 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

93% участников опроса за последний год хотя бы один раз летали за границу. При этом 30% летали один раз, 33% – два раза, 30% – три и более раз.

В течение последних пяти лет 60% наших читателей летали за границу с частотой один-два раза в год, 26% – три раза в год и чаще, 12% – реже, чем один раз в год.

В течение этого периода участники опроса летали, в основном, в следующие страны: Россия (42%), Германия (38%), Чехия (34,5%), Италия (32,5%), Украина (26,5%), Испания (25%), Австрия (22%), Франция (18%), Венгрия (18%), Великобритания (17%), Болгария (17%), США (15%), Греция (15%). Для сравнения, в популярные среди израильских туристов в 90-х и начале 2000-х Турцию и Кипр с ноября 2012 по ноябрь 2017 года летали лишь 6% и 9%, соответственно.

При этом за последние пять лет чаще всего респонденты пользовались услугами израильской авиакомпании "Эль-Аль" – 66%. Далее следуют такие компании, как "Аэрофлот" – 32%, UP (лоукост "Эль-Аля") – 27%, Wizzair – 24%, "Украинские авиалинии" (UIA) – 22%, EasyJet – 19%, "Аркиа" – 18%, Lufthansa – 18%, Czech Airlines – 16%, "Исраэйр" – 16%, Turkish Airlines – 15%.

45% опрошенных за последние пять лет неоднократно пользовались услугами авиакомпаний-лоукостеров. 19% пользовались услугами таких компаний один раз, 31% – ни разу.

50% заявили, что в течение последних пяти лет стали реже пользоваться услугами "Эль-Аль". 33% выбрали ответ "не реже и не чаще". Только 8% заявили, что стали чаще покупать билеты на рейсы "Эль-Аль".

ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Помимо цены, при покупке авиабилетов наши читатели руководствуются, прежде всего, следующими критериями: 1) наличие прямого рейса – 86%, 2) удобные часы прилета/вылета – 72%, 3) возможность взять багаж – 53,5%.

46,5% покупают авиабилеты за несколько месяцев до полета, 26% – за полгода и более, 18% – примерно за месяц, 5,5% – за несколько дней до полета, и почти никто прямо в аэропорту.

54% заказывают авиабилеты через сайт авиакомпании, 49% – через онлайн-агрегатор бронирования авиабилетов, 35% – через турагента.

При этом 97% опрошенных, как правило, покупают билет экономического класса.

Читателям был задан вопрос "От чего вы готовы отказаться, если билет на то же направление, того же класса будет дешевле на 30%?" 69% заявили, что в таком случае готовы отказаться от питания в самолете, 39% готовы пожертвовать удобными часами прилета/вылета, 28% – удобством салона самолета. 20% готовы отказаться от удобного аэропорта прибытия, 18% – от прямого рейса.

При этом 44% заявили, что в случае полета с пересадкой готовы ждать в промежуточном аэропорту более двух часов. 28% сказали, что вообще не готовы летать с пересадкой. 21% готовы летать с пересадкой, но не готовы ждать в промежуточном аэропорту более двух часов.

25%, при наличии альтернатив, готовы платить больше, чтобы лететь рейсом израильской компании. 72% – однозначно не готовы.

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

26% опрошенных за последние пять лет сталкивались с ситуацией, когда их рейс задерживали на 2-5 часов по вине авиакомпании. При этом две трети из этой категории не получали от компаний положенных по закону услуг. 5% сталкивались с задержкой 5-8 часов, 59% из них не получали положенных услуг. 6% сталкивались с задержкой на более чем 8 часов, 56% из них в такой ситуации не получали положенных услуг.

11% участников опроса заявили, что в течение указанного периода сталкивались с задержкой или отменой авиарейса из-за забастовки. При этом примерно в двух случаях из трех это происходило по вине израильской компании, аэропорта или профсоюза.

С явлением overbooking (компания продает больше билетов, чем есть мест в самолете) сталкивались 17,5% опрошенных. 5% сказали, что пострадали в подобной ситуации лично.

РЕЙТИНГ АВИАКОМПАНИЙ

Следует подчеркнуть, что читателям предлагалось оценивать положительно или отрицательно только те компании, услугами которых они сами пользовались. Поэтому у популярных компаний было больше шансов попасть как в первую пятерку лучших, так и в пятерку худших компаний.

ТОП-5 лучших, по итогам опроса, выглядит так:

"Эль-Аль" – 37%

"Аэрофлот" – 25%

Lufthansa – 15%

Turkish Airlines – 11%

Wizzair – 9%

Пять худших:

"Эль-Аль" – 24%

UP – 12%

"Аркиа" – 8%

"Исраэйр" – 7%

"Украинские авиалинии" (UIA) – 7%

ОЦЕНКИ

Средняя оценка работы аэропорта "Бен-Гурион" – 4,09 ("четыре с плюсом"), "хорошо".

Средняя оценка работы компании "Эль-Аль" – 3,35 ("три с плюсом"), между "удовлетворительно" и "хорошо".

Читателям был задан вопрос "Как вы оцениваете изменения на рынке авиаперевозок в Израиле после начала реализации программы "Открытое небо"?" 55% заявили: "Однозначно положительно". 25% – "Скорее положительно, чем отрицательно". Только 2% оценили эту реформу негативно.