8 ноября 2017 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ объявил территорию, прилегающую к границе с Газой, закрытой военной зоной

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 14:00 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ объявил территорию, прилегающую к границе с Газой, закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявил территорию, прилегающую к границе с Газой, закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявил территорию, прилегающую к границе с Газой, закрытой военной зоной

В среду, 8 ноября, командующий Южным округом генерал-майор Эяль Замир отдал приказ, который объявляет закрытой военной зоной территорию, непосредственно прилегающую к пограничному забору вдоль периметра сектора Газы.

Вплоть до отмены этого приказа фермерам и иным гражданским лицам запрещено приближаться к пограничному забору.

Решение было принято на фоне возросшей угрозы диверсий с территории Газы после гибели боевиков "Исламского джихада" и ХАМАСа при разрушении туннеля террористов.

Напомним, что аналогичный приказ был издан 30 октября, вскоре после разрушения туннеля. Но 5 ноября он был отменен.

В связи с какой оперативной информацией приграничная территория вновь объявлена закрытой военной зоной, ЦАХАЛ не разъясняет.

Вечером 5 ноября была разрешена к публикации информация о том, что тела пятерых террористов, погибших при подрыве туннеля на границе с сектором Газы, находятся в Израиле. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что тела были обнаружены в ходе работ, проводившихся на территории Израиля, на месте обрушения туннеля.

30 октября израильские военные осуществили подрыв "туннеля джихада", один из выходов которого расположен в двух километрах от кибуца Кисуфим. Во время подрыва под землей были пятеро "строителей". После того, как на место происшествия приехали спасатели "Исламского джихада" и ХАМАС, прогремело еще несколько взрывов, к которым привела детонация хранившихся в туннеле взрывчатки и оружия. ХАМАС сообщал, что в туннеле погибли восемь человек, включая Арафата Абу Маршида, командира "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы, его заместителя Хасана Абу Хаснина, а также командира элитного подразделения ХАМАС.

1 ноября армейский источник сообщил журналистам, что еще пять тел террористов находятся под землей на территории Израиля. Таким образом в результате подрыва туннеля погибли не менее 14 террористов.

Руководство палестинской террористической организации "Исламский джихад" признало мертвыми боевиков, тела которых не были найдены.

В свою очередь, ХАМАС объявил, что не пойдет на сделку с Израилем и не предоставит информацию об израильтянах, удерживаемых в Газе, в обмен на тела боевиков.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2017 г.
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