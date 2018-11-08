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В Израиле

СМИ: целью "криминального теракта" около Герцлии был Олег Ковалев (Алик Бен)

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
На месте происшествия на 2-й трассе. 7 ноября 2018 года
На месте происшествия на 2-й трассе. 7 ноября 2018 года
На месте происшествия на 2-й трассе. 7 ноября 2018 года

Целью "криминального теракта", совершенного 7 ноября на 2-й трассе, к северу от Герцлии, был Олег Ковалев (он же "Алик Бен"), пишет сайт Posta.co.il. Он получил ранения средней тяжести, но выжил. В результате взрыва погиб водитель Иегуда Мафхуда, передает радиостанция "Кан Бет". Кроме того, легкие ранения получил Ашер Леви, находившийся на заднем сиденье автомобиля.

Близкие погибшего заявляют, что он не был связан с преступными группировками. Полиция это не комментирует, но подтверждает, что погибший не был "целью покушения".

СМИ писали, что мужчины, находившиеся в автомобиле, взорвавшемся на 2-й трассе, были известны полиции: ранее они участвовали в разборках между криминальными кланами в Нетании.

Сайт Walla пишет, что нет прямой связи между недавним "криминальным терактом" в тель-авивском районе А-Тиква и покушением на Приморском шоссе. В публикации сайта Posta.co.il высказывается противоположное мнение. Правоохранительные органы пока воздерживаются от однозначных заявлений по этому поводу.

Как сообщалось ранее, 7 ноября в 14:55 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" получила сообщение о горящем автомобиле на 2-й трассе, недалеко от перекрестка Якум и съезда на пляж а-Шарон, к северу от Герцлии. Человек, находившийся за рулем, погиб. Еще один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, третий пострадавший получил легкие травмы. Погибший и пострадавшие – мужчины примерно 30 лет.

Свидетели рассказывали, что автомобиль взорвался и после этого проехал несколько десятков метров.

4 ноября в результате взрыва автомобиля в тель-авивском районе А-Тиква погибли двое мужчин. Тогда полиция подтвердила, что речь идет о "криминальном теракте". По оценке экспертов, мощность взрывного устройства составляла около 1 кг ТНТ. По данным расследования, погибшие принадлежали к криминальному клану Мусли. Один из убитых входил в руководство этого клана. Названы имена убитых: Узи Бар-Цион (по мнению полиции, именно он был "целью") и Эльад Сардинайоф. Следствием было установлено, что представители клана вечером 4 ноября были среди болельщиков на стадионе в южном Тель-Авиве во время игры между командами "Апоэль" (Хадера) и "Бней Иегуда" (Тель-Авив). После футбольного матча некоторые из них отправились в мясной ресторан неподалеку от стадиона. Автомобиль Audi Q7 взорвался вскоре после того, как выехал с парковки.

Основной сферой интересов криминального клана Йосефа Мусли являются азартные игры и наркотики. Сам Йосеф Мусли в 2007 году оказался в тюрьме, но продолжал управлять преступной организацией через членов семьи. В 2013-2014 годах между кланов Мусли и кланом Аберджиль шла фактическая война, жертвами которой стали около 20 человек. В частности, 8 февраля 2014-го был взорван автомобиль в тель-авивском районе Кфар-Шалем, погиб представитель клана Мусли. После чего в течение недели было совершено два "криминальных теракта".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
Полиция о взрыве автомобиля на 2-м шоссе: погибший мужчина не был целью киллеров
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
"Криминальный теракт" к северу от Герцлии: один погибший, двое раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2018 г.
СМИ: убитые в результате взрыва на юге Тель-Авива входили в клан Мусли
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 ноября 2018 г.
Взрыв на юге Тель-Авива: двое погибших





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Четверг, 8 ноября 2018 г.
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