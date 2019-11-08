Нафтали Беннет, сопредседатель партии "А-Ямин а-Хадаш", назначен министром обороны

Биньямин Нетаниягу объявил в пятницу, 8 ноября, что он принял решение назначить Нафтали Беннета, сопредседателя партии "А-Ямин а-Хадаш" ("Новые правые"), министром обороны в переходном правительстве.

Беннет уже сообщил о своем согласии занять этот пост. Также он заявил, что согласен с тем, что в правительстве национального единства, если оно будет сформировано, пост министра обороны может быть отдан кому-либо другому. Пресс-служба "Ликуда" сообщила также, что Нетаниягу и Беннет встретились в пятницу утром в кабинете премьер-министра и договорились, что партии "Ликуд" и "А-Ямин а-Хадаш" сформируют объединенную фракцию в нынешнем Кнессете. Эта фракция станет самой большой в Кнессете - 35 мандатов (у "Кахоль Лаван" - 33).

Айелет Шакед, которая также является сопредседателем партии "А-Ямин а-Хадаш", прокомментировала назначение Беннета в своем миниблоге в сети Twitter: "Нетаниягу предложил нам два "свободных" портфеля – министра сельского хозяйства, министра по делам диаспоры и соцобеспечения – или только обороны. Мы приняли совместное решение, что Беннет займет пост министра обороны до того момента, когда будет сформировано правительство. Я убеждена, такое решение – на пользу Израилю".

В партии "Кахоль Лаван" прокомментировали назначение Беннета на пост министра обороны: "Вместо того, чтобы продвигать создание правительства, которое избрал народ и в котором народ нуждается, Нетаниягу занят укреплением своего блока. Назначение "дежурного воспитанника" на пост министра обороны, то есть, на самую ответственную должность, является недостойным государства Израиль шагом. Как это принято у Нетаниягу, циничное назначение Беннета продиктовано узкими личными политическими интересами, а не заботой об оборонной системе страны или государственных интересах. "Кахоль Лаван" продолжит стремиться к созданию правительства вообще и правительства национального единства а частности".

Отметим, что несколько дней назад Нетаниягу предлагал Беннету занять пост в правительстве и войти в военно-политический кабинет. Однако тогда Беннет отклонил это предложение, заявив, что в таком назначении нет необходимости и подчеркнув, что он и его партия являются неразрывной частью право-религиозного блока. Также Беннет предложил Нетаниягу любую посильную помощь в создании правительства национального единства при участии "Ликуда" и "Кахоль Лаван".

Ранее Беннет объявил, что освобождает Нетаниягу от каких-либо политических обязательств, предоставил ему возможность не рассматривать "Новых правых" как часть блока.

"Необходимо срочно создать правительство. Если я или моя партия являемся препятствием на пути к созданию правительства, я заявляю просто и понятно: я освобождаю Нетаниягу от каких-либо обязательств в рамках коалиционных переговоров", - сказал Беннет.





