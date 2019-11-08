Осторожный оптимизм и обсуждение прямых выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

"Я немного оптимистичнее, чем был до этой встречи", – заявил министр экологии и член переговорной группы "Ликуда" Зеэв Элькин в одном из интервью после очередного раунда переговоров с представителями "Кахоль Лаван". Этот оптимизм, поясняют в "Ликуде", связан более с тоном, "музыкой" переговоров. Реальных компромиссов пока не достигнуто, но в атмосфере всеобщей уверенности в том, что третьи выборы свершившийся факт – осторожный оптимизм – это уже немало.

В своем оптимизме Элькин не одинок. И дело даже не в одинокой публикации в газете "Глобс", согласно которой "Ликуд" и "Кахоль Лаван" ведут интенсивные переговоры и близки к соглашению о создании правительства национального единства. Но сама атмосфера в кулуарах политической системы изменилась на уходящей неделе. За две недели до окончания срока, отведенного Бени Ганцу на формирование правительства, и за пять недель до возможного роспуска Кнессета, складывается впечатление, что политические игроки поняли всю серьезность положения. И, выражаясь языком Ильфа и Петрова, лёд тронулся.

Это началось уже в воскресенье, когда появилась информация о том, что Айелет Шакед посредничает между главой НДИ Авигдором Либерманом и представителями ультраортодоксальных партий. Цель – принудить харедим к миру с Либерманом путем очень серьезных компромиссов и таким образом вернуть НДИ в лоно праворелигиозного блока. Почему именно Шакед? Прежде всего, потому что ее ситуация наиболее сложная. Нафтали Беннет формирует союз с Нетаниягу и даже получил, согласно публикации портала Walla, предложение забронированного места в "Ликуде" в случае новых выборов. Пока что Беннет отклонил это предложение, но как он поведет себе перед выборами, никто не знает. Перспективы возвращения Шакед в "Байт Иегуди" туманны. Предотвращение третьих выборов может стать для нее задачей политического выживания. У нее неплохие отношения с Авигдором Либерманом. Напомним, что перед сентябрьскими выборами даже циркулировали слухи о возможности их совместного участия в них. Шакед пользуется авторитетом и в ультраортодоксальных кругах. Именно она возглавляла в 2013 году комиссию по разработке закона о призыве и вела весьма конструктивные переговоры с ультраортодоксальными авторитетами. Что удастся ей на сей раз – сказать трудно, но в окружении бывшей главы минюста не скрывают, что она намерена сделать все, чтобы примирить Либермана и ультраортодоксов.

В понедельник новая атмосфера почувствовалась и в Кнессете. "Ликуд" и "Кахоль Лаван" внезапно отменили еженедельные заседания фракций, а НДИ отменила традиционный брифинг Авигдора Либермана. "Слишком много шума вокруг, и было решено, что правильнее уединиться", – пояснил решение НДИ источник в партии. "Мы вчера заседали пять часов. Нет смысла собираться еще раз, тем более что ничего не произошло", – заявили в "Кахоль Лаван". Эти объяснения были бы убедительными, если бы не их одновременность и атмосфера, которая царила в здании парламента в послеобеденные часы понедельника. "Что-то варится. Пока непонятно что, но определенно что-то варится. Посмотри на карту фракций, отменивших или закрывших для прессы свои заседания, и ты все поймешь", – сказал мне представитель одной из партий.

Что может вариться в эти часы на политической кухне? Наиболее простой вариант – это прорыв на переговорах между "Ликудом и "Кахоль Лаван". Шансы невысоки, тем более, что такое решение почти неминуемо приведет к расколу в "Кахоль Лаван". В понедельник вечером состоялось заседание фракции ТЭЛЕМ, которое продолжалось дольше запланированного, и даже там мнения по поводу возможного участия в ротационном правительстве, если первым его возглавит Нетаниягу, расходятся. В "Хосэн ле-Исраэль" также нет монолитности, а в "Еш Атид" большинство против.

Если соглашения между "Ликудом и "Кахоль Лаван" не будет, а опция правительства меньшинства прекратила свое существование уже на прошлой неделе, то все вновь возвращается к Авигдору Либерману. В кулуарах Кнессета обсуждается сценарий, согласно которому в последние дни последнего этапа коалиционных переговоров, глава НДИ предложит последний вариант спасения от третьих выборов: это будет пакет предварительных условий, на которые ультраортодоксы должны будут согласиться. Пакет будет включать закон о призыве в его первоначальном виде, отмену закона о порядке работа магазинов по шаббатам, предоставление муниципалитетам права на задействование общественного транспорта по шаббатам. Примут ли ультраортодоксы эти условия? Ответы у Айелет Шакед. Если харедим пойдут на попятный, то начнутся интенсивные переговоры между "Ликудом" и НДИ о создании узкого праворелигиозного правительства, опирающегося на 63 мандата. По-разному можно относиться к такому правительству, однако очевидно одно: речь идет о единственной коалиции, которая может быть монолитной и стабильной. Любая другая конструкция непременно рухнет через считанные месяцы.

Путч в "Ликуде", о неизбежности которого так много говорили в последние месяцы, пока не наступил, но есть те, кто не теряют надежду. "Мы ждем итогов усилий Бени Ганца. Посмотрим, удастся ли ему привести кого-то из "Ликуда"", – сказал мне один из депутатов на этой неделе. По всеобщему мнению, если такой путч вспыхнет, то лишь в том случае, если Нетаниягу будет предъявлено обвинение во взяточничестве. Ожидается, что Мандельблит озвучит свое решение в начале декабря. Это оставит крайне мало времени для таких резких шагов, как бунт, в правящей партии и смены лидера.

Если к 11 декабря правительство создано не будет, Израиль отправится на третьи з а год выборы. Какими они будут? На минувшей неделе интенсивно обсуждалась вероятность прямых выборов главы правительства. Эта инициатива, выдвинутая лидером ШАС Арье Дери, неожиданно была поддержана новым главой фракции "Ликуд" Мики Зоаром, Айелет Шакед, Амиром Перецем и некоторыми другими. Биньямин Нетаниягу заявил, что "не занимается этим вопросом", но не отклонил такой возможности в принципе. Авигдор Либерман также не стал говорить ни да, ни нет. "Когда это станет актуально – обсудим", – заявили в его окружении. Но глава "Яадут а-Тора" Яаков Лицман заявил, что не поддержит это предложение. Теоретически 61 голос, необходимый для утверждения законопроекта, праворелигиозный блок может получить и без "Яадут а-Тора", однако вероятность того, что Нетаниягу без крайней необходимости предпримет шаги, против которых возражают партнеры по блоку, представляется крайне низкой. "Есть две реальные возможности – коалиция или выборы", – заявил Лицман в интервью "Исраэль а-Йом". "Если вы спрашиваете меня, то вероятность выборов – 80%", – считает один из приближенных главы НДИ.

До 11 декабря осталось чуть больше месяца.





