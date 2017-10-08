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В Израиле

ШАБАК: убийство Реувена Шмерлинга было терактом, задержаны подозреваемые

время публикации: 17:22 | последнее обновление: 17:42 блог версия для печати фото
Flash90. Фото: Р.Алима
Flash90. Фото: Р.Алима

В воскресенье, 8 октября, была разрешена к публикации информация об аресте двух жителей палестинской деревни Кабатия по подозрению в причастности к убийству 69-летнего Реувена Шмерлинга, жителя поселения Элькана.

Представители Общей службы безопасности (ШАБАК), расследующей вместе с полицией обстоятельства гибели Шмерлинга, сообщили, что все указывает на то, что убийство было совершено на националистической почве.

Известно, что после убийства израильтянина террористы добрались до Дженина, где сдались в руки палестинской полиции. Однако уже через несколько часов они были вновь на свободе. Сотрудники израильских служб безопасности задержали подозреваемых в ночь на 7 октября.

Большинство деталей расследования по-прежнему запрещены к публикации.

В среду, 4 октября, сын Реувена Шмерлинга обнаружил тело отца на принадлежащем семье угольном складе, на территории промышленной зоны в Кафр-Касеме.

Родные убитого изначально были убеждены, что речь идет о преступлении на почве национальной ненависти и утверждали, что Реувен Шмерлинг убит за то, что был евреем и поселенцем.

Вскоре после убийства к расследованию подключились следователи общей службы безопасности (ШАБАК), что происходит, как правило, когда возникают подозрения в том, что совершенное преступление было терактом.

На первых этапах расследования проверялась версия, согласно которой убийство стало результатом финансового конфликта, вспыхнувшего между Шмерлингом и арабскими рабочими. На исходе шаббата было опубликовано сообщение о том, что сведения, полученные в ходе следствия, свидетельствуют о том, что речь, судя по всему, идет о теракте.

В пятницу днем на кладбище в поселении Элькана прошли похороны Реувена Шмерлинга. Проститься с ним пришли более тысячи человек. Реувен Шмерлинг был убит за день до своего 70-летия. У него остались четверо детей и 19 внуков.



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