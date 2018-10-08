Перед открытием зимней сессии Кнессета коалиция оказалась на грани распада

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании глав коалиционных партий, что разногласия по вопросу о гиюре, который должен быть вынесен на обсуждение не позднее января 2019 года, могут стать последней каплей, которая приведет к развалу коалиции и объявлению досрочных выборов.

"Даже если Либерман пойдет на тот или иной компромисс в дискуссии по закону о призыве, он точно не сможет позволить себе проявить гибкость в том, что касается закона о гиюре. Если не удастся достигнуть соглашения по обоим этим законам – будет распущен Кнессет и объявлены досрочные выборы", – сказал премьер-министр.

Требование вынести закон о гиюре на рассмотрение не позднее января выдвинул глава партии ШАС Арье Дери.

Нет прогресса и в обсуждении проекта закона о призыве. 14 октября Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" соберется на заседание, на котором будет принято решение об отношении к законопроекту. Ожидается, что лидеры "Агудат Исраэль" представят серию поправок к тексту закона. В свою очередь, министр обороны Авигдор Либерман заявил в интервью газете "Макор ришон", что не согласится на изменение закона. "Если вынуть один винтик, то рухнет вся конструкция", – сказал он. Как стало известно NEWSru.co.il, 8 октября глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") проведет встречу с представителями ультраортодоксальных фракций по этому вопросу. Встреча определена как крайне важная, и от ее результатов в большой степени зависит будущее коалиции.

В политической системе полагают, что шансы на досрочные выборы в феврале-марте 2019 года заметно выросли в последние дни. 8 октября Давид Амсалем заявил в интервью радиостанции "Галей Исраэль", что по его мнению, нет иного выхода, кроме досрочных выборов: "Коалиция перестала функционировать, каждая партия делает то, что хочет. Так продолжать нельзя. Премьер-министр придерживается того же мнения".

Утром 8 октября в президентской резиденции в Иерусалиме состоялась официальная встреча президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Согласно официальным источникам, на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с политикой и безопасностью. Не исключено, что среди прочих был поднят вопрос о возможных досрочных парламентских выборах.

15 октября начнется зимняя сессия Кнессета. Если премьер-министр примет решение объявить досрочные выборы, то Кнессет 20-го созыва может завершить свою работу уже в первый день зимней сессии. Однако в политической системе полагают, что досрочные выборы будут объявлены сразу после муниципальных, которые состоятся 30 октября.

Добавим, что на заседании министров от "Ликуда", состоявшемся 7 октября, Биньямин Нетаниягу заявил, что еще не принято решение о проведении досрочных выборов.

На этом фоне вечером 7 октября служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" под руководством Мины Цемах и Мано Гева. По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 32 мандата (на два мандата больше, чем в прошлом опросе). Второе место занимает партия "Еш Атид" с 18 мандатами. "Сионистский лагерь" продолжает ослабевать и набирает 12 мандатов, столько же сколько Объединенный арабский список. "Байт Иегуди" набирает 10 мандатов, партии "Кулану" и "Яадут а-Тора" – по семь, партия, возглавляемая Орли Леви-Абукасис и МЕРЕЦ набирают – по шесть мандатов, а партии "Наш дом Израиль" и ШАС – по пять.

В случае создания новой политической партии во главе с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганцем, электоральная картина меняется. По данным опроса, Ганц набирает 12 мандатов, "Ликуд" – 29, "Еш Атид" – 13, а "Сионистский лагерь" – 10. Это не лишает правый лагерь абсолютного большинства, но сокращает его до минимума.

Отвечая на вопрос о том, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра, 38% респондентов назвали Биньямина Нетаниягу, 12% хотели бы видеть во главе правительства Бени Ганца, 9% Яира Лапида, 5% Авигдора Либермана, 4% Ави Габая, а 1% Нафтали Беннета.

Как показал недавний опрос NEWSru.co.il, русскоязычные израильтяне поддерживают, прежде всего, три партии: 28,5% участников опроса отдали бы свои голоса "Ликуду", 27% – партии "Наш дом Израиль", 16% – "Еш Атид". "Байт Иегуди" получает только 4% "русских" голосов. 3% намерены голосовать за новый блок крайне правых партий, если он будет создан. 3% заявили, что проголосуют за правую партию "Зеут". 2% голосуют за левый блок "Сионистский лагерь" ("Авода" + "А-Тнуа"). 1,5% намерены отдать свои голоса крайне левой партии МЕРЕЦ, 1,5% – центристской партии "Кулану". 1% проголосует за "новую русскую партию", если она будет создана. Остальные партии и блоки получат менее 1% голосов участников этого опроса.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести по пять-шесть мандатов партиям "Ликуд" и НДИ, три-четыре мандата – партии "Еш Атид", не более одного мандата – "Байт Иегуди", новому блоку крайне правых партий и партии "Зеут". Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь").





