Израиль готовится ко дню поста Йом Кипур

Вечером в среду, 8 октября, начнется пост Йом Кипур (День Искупления). Перед наступлением этого дня силы безопасности, а также служба скорой помощи "Маген Давид Адом" приведены в состояние повышенной готовности.

В полночь был введен режим блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии. До 23:59 9 октября жителям автономии запрещен въезд на территорию Израиля. Закрыты также КПП на границе с сектором Газы. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, исключения будут делаться в гуманитарных случаях по специальному разрешению координатора действий правительства на территориях.

В Старом городе Иерусалима дополнительно дислоцированы сотни полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ). Их основной задачей является обеспечение порядка во время молитв у Стены Плача и охрана молящихся. У выезда из арабских кварталов установлены блокпосты.

Полицейские будут патрулировать по всей стране районы около больших синагог и другие места массового скопления людей. Сотрудники отдела дорожной полиции будут обеспечивать соблюдение правил вождения на городских и междугородних шоссе.

Станции скорой помощи завершили подготовку ко дню Йом Кипур. Как сообщили из МАДА, на станциях будут дежурить усиленные бригады парамедиков, санитаров и иного персонала. Усилен также парк автомобилей службы скорой помощи. В случае необходимости эвакуации пострадавших из удаленных районов, в воздух будут подняты вертолеты.

У Стены Плача и иных местах массовых молитв будут находиться бригады медиков, имеющие все необходимое для оказания первой помощи.

В полдень 8 октября в Израиле постепенно будет прервана работа общественного транспорта. Движение автобусов прекратится между 13:00 и 15:00. Поезда компании "Ракевет Исраэль" будут курсировать по пятничному расписанию. Их движение прервется в 13:00. На исходе поста отправятся лишь два поезда: в 23:13 из Нагарии в аэропорт Бен Гурион через Тель-Авив, а в 23:53 из Беэр-Шевы до станции "Тель-Авив Агана". После полуночи 9 октября железнодорожное сообщение вернется к обычному расписанию.

8 октября, в 13:50, после вылета рейса компании Alitalia в Рим, прервется работа аэропорта Бен Гурион. Воздушное пространство страны откроется вновь 9 октября в 22:30.

Время наступления поста: в Иерусалиме – 17:40, в Тель-Авиве – 17:56, в Хайфе – 17:46, в Беэр-Шеве – 17:58.

Время завершения поста: в Иерусалиме – 18:51, в Тель-Авиве – 18:53, в Хайфе – 18:52, в Беэр-Шеве – 18:54.