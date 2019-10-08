Слушания по делам Нетаниягу. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Слушания по делам Нетаниягу", целью которого было определение отношения нашей аудитории к расследованию по делам против премьер-министра Израиля.

Накануне в министерстве юстиции в Иерусалиме адвокаты Нетаниягу представили свои доводы по "делу 4000" ("дело "Безек"") и обсудили "дело 1000" (о подарках, которые Биньямин Нетаниягу и члены его семьи получали от бизнесменов). В день проведения опроса прошло обсуждение "дела 2000" (о контактах между Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). Этот этап завершен.

Биньямину Нетаниягу могут предъявить обвинения в обмане общественного доверия, а также во взяточничестве.

После завершения слушаний, в офисе юридического советника правительства начнется обсуждение его итогов. Окончательное решение будет принято не позднее середины декабря.

Противники Нетаниягу требуют также, чтобы ему были предъявлены обвинения по "делу 3000" (дело о подлодках, приобретенных у Германии). По этому делу премьер-министр не является подозреваемым.

В опросе, который был проведен редакцией NEWSru.co.il в течение одних суток, 7-8 октября, приняли участие 2.602 респондента (2.038 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Абсолютное большинство участников опроса (более 93%) следят за ходом слушаний по делам Биньямина Нетаниягу, хотя больше половины из них признаются, что следят не очень внимательно. Почти 44% наших читателей заявили, что внимательно следят за ходом слушаний.

39% полагают, что слушания могут в итоге повлиять на решение юридического советника правительства по этим делам, как это было после слушаний по делам против Авигдора Либермана, против которого не было выдвинуто обвинений. 15% считают, что обвинение против Биньямина Нетаниягу, так или иначе, будет подано. 19% думают, что слушания повлияют на решение юридического советника правительства, но незначительно.

41% опрошенных поддерживают требование Нетаниягу проводить слушания в прямом эфире, заявляя: "Процесс должен быть прозрачным". 27% высказываются против такой инициативы, опасаясь, что прямая трансляция "превратит обсуждение в фарс". 21% против этого, так как трансляция была бы нарушением судебной процедуры. 17% выбрали ответ: "Поддерживаю, но только потому, что речь идет о премьер-министре". Отметим, что при ответет на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов.

Читателям был задан вопрос: "Легитимны ли митинги противников и сторонников Нетаниягу возле дома юридического советника правительства?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 39% заявили: "Да, любые митинги легитимны, если на них не звучат призывы к насилию". 30,5%: "Нет, нельзя оказывать давление на юридического советника в таком вопросе". 26%: "Нет, дома должностных лиц должны быть защищены от политических акций". 12%: "Да, так как речь идет о кардинально важном для страны вопросе".

Был задан вопрос: "Считаете ли вы, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит в сложившихся обстоятельствах может принимать объективное решение? (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 40% выбрали ответ: "Нет, он живой человек, и давление на него имеет эффект". 28%: "Да, он профессионал, и может игнорировать давление". 23%: "Нет, он хочет попасть в Верховный суд, и поэтому обязан принимать решения, устраивающие судебную систему". 8,5%: "Нет, он много лет был приближенным Нетаниягу".

Большинство опрошенных, 54%, считают, что при освещении этой темы в СМИ "имеет место односторонняя подача против Нетаниягу". 26,5% полагают, что "в СМИ представлены различные точки зрения". И только немногим более 7% говорят о том, что в СМИ "имеет место односторонняя подача в пользу Нетаниягу".

Респондентов спросили: "Какое дело из тех, фигурантом которых является Нетаниягу, вам кажется наиболее важным?" Большинство, 51%, затруднились с ответом на этот вопрос. 20% назвали наиболее важным "дело 4000" (дело "Безек", о контактах с Шаулем Аловичем). 18% выбрали ответ: "Считаю наиболее важным "дело 3000" – о подлодках, по которому Нетаниягу не является подозреваемым, но должен таковым быть". 7% назвали наиболее важным "дело 1000" (о незаконных подарках), 4% – "дело 2000" (о контактах с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом).

Вопрос: "Считаете ли вы проблематичным отсутствие прокурора Лиат Бен-Ари на второй половине слушаний?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 37%: "Да, она сопровождала расследование и обязана присутствовать". 36,5%: "Да, она обязана выслушать доводы защиты – в этом смысл слушаний". 19%: "Нет, ее позиция хорошо известна, и не изменилась бы". 9,5%: "Нет, она запланировала отпуск заранее". 17,5% затруднились с ответом или признались, что не понимают, о чем речь.

Читателям был задан вопрос: "Считаете ли вы, что в случае предъявления обвинений Нетаниягу должен уйти в отставку с поста главы правительства?" Чаще всего, почти в 47% случаев, звучал ответ: "Нет, закон ясно дает ему право оставаться на своем посту до окончательного приговора". 34% придерживаются противоположной точки зрения: "Да, обвиняемый в уголовных преступлениях не может быть премьер-министром". 10% ответили: "Это зависит от пунктов обвинения". 8%: "Да, так как премьер-министр должен быть примером для сограждан".

Большинство наших читателей не поддерживают предложение президента Реувена Ривлина, согласно которому в случае подачи обвинений Нетаниягу остался бы премьер-министром, но передал бы реальные полномочия другому лицу. 34% объяснили свою позицию так: "Это унизительно и для премьер-министра, и для исполняющего обязанности". 34% сказали, что не поддерживают это предложение, так как "обвиняемый не должен быть премьер-министром даже формально". 23% поддержали предложение Ривлина, заявив: "Это компромисс, способный вывести страну из тупика".

Был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы предложение о принятии закона об ограничении каденций премьер-министра вместе с законом, запрещающим уголовное преследование в ходе каденции?" 28% высказались в поддержку обоих законодательных инициатив. 33% поддержали только закон об ограничении каденций, 18,5% – только закон о запрете на уголовное преследование во время каденций. 15% высказались против обоих законов.

Подавляющее большинство участников опроса, 63%, считают, что функции государственного прокурора и юридического советника правительства должны быть разделены, "юрсоветник должен советовать, а не принимать решения о подаче обвинений". 12,5% за сохранение существующей системы, так как она "доказала свою эффективность".

Читателям задали вопрос: "Повлияет ли решение по делам Нетаниягу на то, будете ли вы голосовать за "Ликуд" на следующих выборах?" Почти 34% ответили: "Нет, я в любом случае проголосую за "Ликуд"" (напомним, что, по итогам exit poll NEWSru.co.il, 27,4% наших читателей голосовали за "Ликуд" на выборах в Кнессет 22-го созыва). 33% ответили: "Нет, мой голос никогда не был и не будет отдан "Ликуду"". 10%: "Я не голосовал/не голосовала за "Ликуд", но возможно проголосую, так как считаю Нетаниягу жертвой преследований". 8%: "Я голосовал/голосовала за "Ликуд", но не отдам свой голос за партию, во главе которой стоит человек, обвиненный в преступлениях". 3%: "Я не голосовал/не голосовала за "Ликуд", но возможно проголосую, если Нетаниягу будет признан невиновным по всем пунктам".

В случае ухода Нетаниягу из политики, 29% опрошенных хотели бы видеть на посту главы "Ликуда" Гидеона Саара, 16,5% – Исраэля Каца, 13,5% – Юлия Эдельштейна, 8% – Йоси Коэна (нынешнего главу "Мосада"), 5% – Зеэва Элькина, 5% – Нира Барката, 2% – Мири Регев, 1% – Юваля Штайница, менее 1% – Гилада Эрдана.

42% полагают, что партии "Ликуд" удастся сохранить единство в случае ухода Нетаниягу из политики. 31% считают, что в этой ситуации в "Ликуде" произойдет раскол. 27% затруднились с прогнозом.





