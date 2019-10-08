Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
25 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 октября 2019 г., 17:40

Ривлин встретился с Далаль Дауд, проведшей 18 лет в тюрьме за убийство мужа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Реувен Ривлин
 
   
 
 
Реувен Ривлин

В преддверии Дня Искупления (Йом Кипура) президент Реувен Ривлин посетил реабилитационные учреждения, чтобы встретиться с заключенными, недавно вышедшими на свободу, в том числе и теми, кого он помиловал в начале этого года. В реабилитационном центре для женщин Ривлин встретился с Далаль Дауд, осужденной за убийство мужа и проведшей в тюрьме 18 лет. В июле этого года она была освобождена.

"Если бы в свое время у меня был человек, который бы услышал меня, кто-то, кто смог бы мне помочь, мне бы не пришлось пройти через все то, что я прошла. Тюрьма никого не реабилитирует, настоящая реабилитация происходит здесь", - сказала Дауд на встрече с президентом. Пожизненный приговор Далаль Дауд был вынесен в 2002 году. В 2014 году президент Израиля Шимон Перес распорядился ограничить срок ее заключения 25 годами тюрьмы. Через полгода Дауд, отсидев две трети срока, могла бы обратиться в спецкомиссию Управления тюрем с просьбой об условно-досрочном освобождении. Но в 2017 году она вновь обратилась к президенту Реувену Ривлену: ему были представлены материалы дела, из которых следует, что женщина убила мужа после многолетних издевательств над ней. Министерство юстиции рекомендовало президенту пойти навстречу осужденной. Ривлин принял решение сократить срок заключения Далаль Дауд, что позволило ей обратиться в комиссию по досрочному освобождению.

Организации по борьбе с домашним насилием в течение продолжительного времени выступали за освобождение Дауд, настаивая на том, что она стала жертвой физического и психологического насилия со стороны мужа, пишет Times of Israel.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2019
Далаль Дауд, осужденная 18 лет назад за убийство мужа, вышла из тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2019
Принято решение об освобождении Далаль Дауд, осужденной 18 лет назад за убийство мужа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2017
Президент проявил сострадание к израильтянке, отбывающей срок за убийство мужа


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:25 Либерман опубликовал предложение по формированию правительства
21:59 Министерство экологии: в Йом Кипур существенно снизился уровень загрязнения воздуха
21:30 Теракт в Галле: глава "Сохнута" Ицхак Герцог побеседовал с министром иностранных дел Германии
21:10 Умерла певица и экскурсовод Рашель Гедалева
20:54 Стрельба в Джиср аз-Зарке, тяжело ранен мужчина
20:20 Реувен Ривлин и Биньямин Нетаниягу заявили, что теракт в Галле стал следствием антисемитизма
19:21 Йом Кипур глазами парамедиков: в результате ДТП погибли двое детей
06:20 Прогноз погоды на 9 октября: температура выше среднесезонной, переменная облачность
18:08 Служба "Маген Давид Адом" приведена в состояние повышенной готовности
17:40 Ривлин встретился с Далаль Дауд, проведшей 18 лет в тюрьме за убийство мужа
...