Ривлин встретился с Далаль Дауд, проведшей 18 лет в тюрьме за убийство мужа

В преддверии Дня Искупления (Йом Кипура) президент Реувен Ривлин посетил реабилитационные учреждения, чтобы встретиться с заключенными, недавно вышедшими на свободу, в том числе и теми, кого он помиловал в начале этого года. В реабилитационном центре для женщин Ривлин встретился с Далаль Дауд, осужденной за убийство мужа и проведшей в тюрьме 18 лет. В июле этого года она была освобождена.

"Если бы в свое время у меня был человек, который бы услышал меня, кто-то, кто смог бы мне помочь, мне бы не пришлось пройти через все то, что я прошла. Тюрьма никого не реабилитирует, настоящая реабилитация происходит здесь", - сказала Дауд на встрече с президентом. Пожизненный приговор Далаль Дауд был вынесен в 2002 году. В 2014 году президент Израиля Шимон Перес распорядился ограничить срок ее заключения 25 годами тюрьмы. Через полгода Дауд, отсидев две трети срока, могла бы обратиться в спецкомиссию Управления тюрем с просьбой об условно-досрочном освобождении. Но в 2017 году она вновь обратилась к президенту Реувену Ривлену: ему были представлены материалы дела, из которых следует, что женщина убила мужа после многолетних издевательств над ней. Министерство юстиции рекомендовало президенту пойти навстречу осужденной. Ривлин принял решение сократить срок заключения Далаль Дауд, что позволило ей обратиться в комиссию по досрочному освобождению.

Организации по борьбе с домашним насилием в течение продолжительного времени выступали за освобождение Дауд, настаивая на том, что она стала жертвой физического и психологического насилия со стороны мужа, пишет Times of Israel.





