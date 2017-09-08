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В Израиле

Солдат и офицер ЦАХАЛа ранены в результате несчастного случая

время публикации: 16:05 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
Солдат и офицер ЦАХАЛа ранены в результате несчастного случая

Разрешена к публикации информация о том, что двое военнослужащих Армии обороны Израиля пострадали в результате несчастного случая во время учебных занятий артиллеристов на одной из баз, расположенных на юге Израиля.

По данным предварительного расследования, солдат, стоя рядом с командиром подразделения, готовился бросить гранату, когда она взорвалась в его руке. Солдат, получивший тяжелое ранение, доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

По мнению врачей, состояние офицера, также получившего ранение, оценивается от сравнительно легкого до среднего.

Военная полиция приступила к выяснению обстоятельств происшедшего. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Коби Барак также отдал распоряжение начать расследование инцидента.

Принято решение приостановить использование ручных гранат до окончания расследования. Пока неясно, идет ли речь об ошибке военнослужащего или о технической неисправности.

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