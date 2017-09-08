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В Израиле

Шеф-повару Рафи Коэну предъявлено обвинение в угрозах и телефонных домогательствах

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
Рафи Коэн

В пятницу, 8 сентября, известному шеф-повару Рафи Коэну было предъявлено обвинение в угрозах, аморальном поведении в общественном месте и телефонных домогательствах.

В среду, 6 сентября, полиция задержала Коэна в аэропорту имени Бен-Гуриона. Сообщалось, что он подозревается в угрозах работникам банка "Леуми". Полиция просила направить Коэна на психиатрическую экспертизу. В четверг, 7 сентября, мировой суд в Тель-Авиве продлил арест шеф-повару на сутки.

Против Коэна также ведется судебный процесс в связи с задолженностями перед работниками ресторана "Рафаэль", принадлежащего ему. Судебный исполнитель, ответственный за ликвидацию ресторана, утверждает, что Коэн должен работникам полмиллиона шекелей, а поставщикам - полтора миллиона шекелей.

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// NEWSru.co.il







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Пятница, 8 сентября 2017 г.
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