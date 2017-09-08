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МИД Израиля: все официальные посланники в Мексике и их семьи не пострадали

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
МИД Израиля: все официальные посланники в Мексике и их семьи не пострадали

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что официальные израильские посланники в Мексике и члены их семей не пострадали в результате мощного землетрясения.

Оперативный центр министерства находится на постоянной связи с посольством в Мехико.

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2. По данным американского геологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километра в 107 километрах от города Мапастепек в штате Чиапас.

На Тихоокеанском побережье страны объявлена угроза цунами высотой до 3 метров.

На текущий момент известно о гибели двух человек. В зоне, где ощущалось землетрясение, проживают более 90 миллионов человек.

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