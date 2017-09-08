"Гистадрут" и минфин договорились о повышении пенсий работникам МИДа

В пятницу, 8 сентября, гендиректор министерства финансов Шай Бабад, председатель комитета работников министерства иностранных дел и глава Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен подписали коллективное соглашение об улучшении механизма начисления пенсий работникам МИДа.

Соглашение было подписано в продолжение договоренностей, достигнутых в марте между министерством финансов и "Гистадрутом" по поводу новой модели начисления зарплат израильским дипломатам.

Среди прочего эта модель содержит механизм соответствия с дороговизной жизни в странах, где работают посланники Израиля, а также поощрение службы в сложных странах.