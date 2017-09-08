8 сентября 2017 г.
последняя новость: 14:50
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:50 Нетаниягу собирается в Латинскую Америку после землетрясения в Мексике
13:41 "Гистадрут" и минфин договорились о повышении пенсий работникам МИДа
12:56 Шеф-повару Рафи Коэну предъявлено обвинение в угрозах и телефонных домогательствах
12:28 В Кфар-Сабе сотни вышли на демонстрацию против сжигания мусора
11:46 Юрсоветник правительства: Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение в получении выгоды мошенническим путем
11:30 Велосипедистка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Бней-Браке
11:14 Жителю Тель-Авива предъявят обвинения в заказе поджога и нападения на друга бывшей жены
09:36 МИД Израиля: все официальные посланники в Мексике и их семьи не пострадали
08:08 TOП-100 самых влиятельных людей в Израиле: Нетаниягу - 1-й, Путин - 71-й, Трамп - 100-й
05:44 Прогноз погоды на 8 сентября: солнечно и очень жарко
В Израиле

"Гистадрут" и минфин договорились о повышении пенсий работникам МИДа

время публикации: 13:41 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
"Гистадрут" и минфин договорились о повышении пенсий работникам МИДа

В пятницу, 8 сентября, гендиректор министерства финансов Шай Бабад, председатель комитета работников министерства иностранных дел и глава Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен подписали коллективное соглашение об улучшении механизма начисления пенсий работникам МИДа.

Соглашение было подписано в продолжение договоренностей, достигнутых в марте между министерством финансов и "Гистадрутом" по поводу новой модели начисления зарплат израильским дипломатам.

Среди прочего эта модель содержит механизм соответствия с дороговизной жизни в странах, где работают посланники Израиля, а также поощрение службы в сложных странах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 сентября 2017 г.
Пенсии мужчин, закончивших работать после 2017 года, снизятся на 0,6%
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
Моше Кахлон встретился с представителями русскоязычных пенсионеров
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 августа 2017 г.
Клиенты пенсионных фондов получат одноразовую прибавку к накоплениям
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 июля 2017 г.
Айзенкот сократил "надбавку начгенштаба" к пенсиям военных
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июля 2017 г.
Депутаты отменили автоматическое повышение пенсионного возраста для женщин
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Подписан протокол о реализации договора между Россией и Израилем о выплате пенсий







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017