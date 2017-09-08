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Нетаниягу собирается в Латинскую Америку после землетрясения в Мексике

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Встреча Энрике Пенья Ньето и Биньямина Нетаниягу в 2014 году в Давосе

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправится с рабочим визитом в Латинскую Америку. В программе визита посещение Аргентины, Колумбии и Мексики.

Отметим, что 8 сентября Мексика пережила самое мощное за последние 100 лет землетрясение (магнитудой до 8,4). Но в офисе премьер-министра Израиля не говорят о каких-либо изменениях в программе визита.

Согласно программе визита, Нетаниягу вместе с делегацией израильских бизнесменов сначала прибудет в Буэнос-Айрес, где встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и в сфере безопасности, планируется участие главы правительства Израиля в церемониях памяти жертв терактов 1992 и 1994 годов.

Затем израильская делегация планирует вылететь в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.

Речь идет о первом визите премьер-министра Израиля в Латинскую Америку, после завершения которого Нетаниягу вылетит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. СМИ сообщали, что он планирует в очередной раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом перед выступлением на Генассамблее ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 23 августа 2017 г.
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Пятница, 8 сентября 2017 г.
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