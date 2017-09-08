Нетаниягу собирается в Латинскую Америку после землетрясения в Мексике

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправится с рабочим визитом в Латинскую Америку. В программе визита посещение Аргентины, Колумбии и Мексики.

Отметим, что 8 сентября Мексика пережила самое мощное за последние 100 лет землетрясение (магнитудой до 8,4). Но в офисе премьер-министра Израиля не говорят о каких-либо изменениях в программе визита.

Согласно программе визита, Нетаниягу вместе с делегацией израильских бизнесменов сначала прибудет в Буэнос-Айрес, где встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и в сфере безопасности, планируется участие главы правительства Израиля в церемониях памяти жертв терактов 1992 и 1994 годов.

Затем израильская делегация планирует вылететь в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.

Речь идет о первом визите премьер-министра Израиля в Латинскую Америку, после завершения которого Нетаниягу вылетит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. СМИ сообщали, что он планирует в очередной раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом.