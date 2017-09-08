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Прогноз погоды на 8 сентября: солнечно и очень жарко

время публикации: 05:44 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 8 сентября: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 сентября, будет солнечно и очень жарко. Температура воздуха выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Во второй половине дня усилится ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу – без изменений. В воскресенье жара немного спадет, но в понедельник вновь ожидается повышение температуры.

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Пятница, 8 сентября 2017 г.
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