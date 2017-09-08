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В Израиле

Юрсоветник правительства: Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение в получении выгоды мошенническим путем

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:58 блог версия для печати фото
Юридический советник правительства: Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит уведомил супругу премьер-министра страны Сару Нетаниягу о намерении передать в суд обвинительное заключение против нее по "делу о резиденции премьер-министра".

У супруги главы правительства есть право на проведение досудебного слушания у юрсоветника правительства, на котором она может попытаться доказать свою невиновность без суда.

Аналогичное уведомление было направлено и второму фигуранту дела, бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу. У него есть право на проведение досудебного слушания у главного прокурора Иерусалимского округа.

В рамках дела о канцелярии премьер-министра Сара Нетаниягу и Эзра Сайдоф подозреваются в получении выгоды мошенническим путем на общую сумму около 400 тысяч шекелей и в обмане и подрыве общественного доверия.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его супруга не пойдет на сделку со следствием и не будет признавать себя виновной в том, чего она не совершала.

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