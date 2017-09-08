Биньямин Нетаниягу назвал обвинения против его супруги "абсурдными"

В пятницу, 8 сентября, глава правительства Биньямин Нетаниягу отреагировал на решение предъявить его супруге Саре Нетаниягу обвинение в получении выгоды мошенническим путем по "делу о резиденции премьер-министра".

По его слова претензии, выдвигаемые против Сары Нетаниягу, "абсурдны, и будет доказано, что они не имеют обоснования". "Сара Нетаниягу – храбрая и честная женщина, действия которой всегда соответствовали нормам. Резкий рост расходов в резиденции главы правительства стал результатом неправомерных действий проблематичного завхоза Мени Нафтали, преступника-госсвидетеля и лжеца", - сказано в заявлении.

По утверждению премьер-министра, средний ежемесячный расход на заказ продуктов и обедов в тот период, когда Мени Нафтали занимал должность завхоза, был выше в пять раз по сравнению со средним ежемесячным расходом в течении четырех лет после ухода Нафтали.

По версии Нетаниягу, Нафтали выдвигает беспочвенные обвинения против его супруги, чтобы избежать наказания за нарушения, которые он совершил. Премьер-министр также считает, что к его семье существует предвзятое отношение. "Ни к одному из предшествующих премьер-министров не придирались так, даже когда другие главы правительства тратили подобные средства на трапезы, а зачастую и превышали их", - сказал он.

Ранее Нетаниягу заявлял, что его супруга не пойдет на сделку со следствием и не будет признавать себя виновной в том, чего она не совершала.