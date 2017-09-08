Жителю Тель-Авива предъявят обвинения в заказе поджога и нападения на друга бывшей жены

Полиция завершила расследование в отношении 47-летнего жителя Тель-Авива Я. А., связанного с преступной организацией в округе а-Шфела. Он подозревается в том, что нанял двоих исполнителей для того, чтобы нанести ущерб мужчине, состоявшему в интимной связи с его бывшей женой. Он также заказал поджог офиса в Герцлии, принадлежащего человеку, который подал иск против него. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-служба полиции.

За нападение на друга его бывшей жены Я. А. готов был заплатить десятки тысяч шекелей. Он обратился к 30-летнему жителю Офакима Р. А. и еще одному человеку и предложил им ударить мужчину ножом. Я. А. показал им фотографии мужчины, и они даже побывали возле места его работы.

В августе к Я. А. были отправлены два сотрудника полиции, который выдали себя за знакомых Р. А. и его подельника. В беседе с ними подозреваемый предложил 20 тысяч шекелей за нападение на друга его бывшей жены. Во время следующей встречи с полицейскими он попросил, чтобы этому мужчине выстрелили по коленям. Он также сказал, что с помощью шантажа от него можно получить 250-300 тысяч шекелей.

Недавно Я. А. судили за угрозы в отношении этого мужчины, и длительное время он находился под домашним арестом. Согласно подозрению, несколько месяцев назад он попытался получить "штраф" со своей жертвы за время, проведенное под арестом. А когда тот отказался заплатить, Я. А. решил организовать нападение на него.

Во время расследования также выяснилось, что в июне прошлого года Я. А. отправил Р. А. и еще одного человека поджечь офис в Герцлии. У Я. А. возник конфликт с владельцем бизнеса из-за того, что тот решил больше не сдавать в аренду Я. А. имущество, которое подозреваемый использовал для своего ресторана в Тель-Авиве.

В этом случае Я. А. тоже решил "оштрафовать" владельца бизнеса, который выиграл иск против него. Однако мужчина отказался платить. Тогда Я. А. решил устроить поджог.

В воскресенье, 10 сентября, Я. А., Р. А. и другим фигурантам дела будет предъявлено обвинение.