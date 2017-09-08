8 сентября 2017 г.
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:30 Минобороны РФ: Израиль проявил интерес к закупке российских БМПТ "Терминатор"
22:46 Мудрецы Торы ШАС и "Яадут а-Тора" решили не разваливать коалицию из-за субботы
21:34 Активисты движения за права инвалидов блокировали шоссе номер 1 в районе Латруна
21:12 Второй канал ИТВ: в пятницу Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение по "делу о премьерской резиденции"
20:50 Либерман: "Мы не ищем авантюр, но должны заботиться о своей безопасности"
20:49 Стрельба в Ашдоде: неизвестный на мотоцикле застрелил мужчину
20:21 Полиция просит помощи в розыске мошенника
19:59 Полиция Израиля просит помощи в розыске Иды Голованов, жительницы Афулы
18:58 В иерусалимской больнице умер активист террористической группировки НФОП
17:47 Минобороны Израиля представило боевую машину "Кармель" и беспилотную технику будущего
В Израиле

Минобороны РФ: Израиль проявил интерес к закупке российских БМПТ "Терминатор"

время публикации: 00:30 | последнее обновление: 00:38 блог версия для печати фото
БМПТ "Терминатор"

Израиль проявил интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор". Об этом в четверг, 7 сентября, заявил начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Александр Шевченко.

БМПТ "Терминатор", во многом не имеющий аналогов в мире, предназначен для защиты танков от пехоты противника. Эта машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет, пишет РИА Новости.

"Терминатор" оснащен всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем.

По словам Шевченко, помимо Израиля, интерес к этой БМПТ проявила также Сирия.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 сентября 2017 г.
"Рафаэль" поставит в Литву ракеты Spike
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 августа 2017 г.
Aeronautics: минобороны заблокировало поставку БПЛА Orbitier в дружественную страну
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
Завершены переговоры о приобретении ЦАХАЛом семнадцати самолетов F-35
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 августа 2017 г.
"Рафаэль" открыл в Индии завод по производству противотанковых ракет
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июля 2017 г.
4 израильских оборонных концерна по-прежнему в мировом TOP-100
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Первый колесный БТР "Эйтан" успешно прошел серию полевых испытаний. ВИДЕО







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017