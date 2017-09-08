Минобороны РФ: Израиль проявил интерес к закупке российских БМПТ "Терминатор"

Израиль проявил интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор". Об этом в четверг, 7 сентября, заявил начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Александр Шевченко.

БМПТ "Терминатор", во многом не имеющий аналогов в мире, предназначен для защиты танков от пехоты противника. Эта машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет, пишет РИА Новости.

"Терминатор" оснащен всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем.

По словам Шевченко, помимо Израиля, интерес к этой БМПТ проявила также Сирия.