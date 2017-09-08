TOP-100 самых влиятельных людей в Израиле: Нетаниягу - 1-й, Путин - 71-й, Трамп - 100-й

Газета The Marker опубликовала традиционный рейтинг 100 людей и структур, оказывающих наибольшее влияние на жизнь израильтян в 2017 году.

Первое место рейтинга, как и год назад, занимает премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Однако если год назад журналисты The Marker отмечали незыблемость позиций главы правительства, то теперь, в свете ведущихся против него расследований, Нетаниягу предрекают скорый уход с политической сцены.

Если год назад вторую строчку занимали СМИ в целом, то в этот раз она была отдана владельцу газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet Нони Мозесу. Год назад он был всего лишь 25-м, однако это было до начала расследования по поводу его отношений с Нетаниягу.

Третья строчка – у юридического советника правительства Авихая Мандельблита, которому предстоит принимать решение по поводу передачи в суд дел против занимающих первые две строчки. Четвертое место поделили министр юстиции Айелет Шакед и новая председатель Верховного суда Эстер Хайют.

Начальник генерального штаба Гади Айзенкот опустился с 3-й строчки на 5-ю.

Как и год назад, на 6-м месте расположился владелец израильских газовых месторождений Ицхак Тшува.

Благодаря активности на посту председателя экономической комиссии Кнессета 7-е место занял Эйтан Кабель, в прошлом списке находившийся на 51-й строчке.

Замыкают первую десятку директор управления по контролю над рынком ценных бумаг Шмуэль Хаузер, председатель коалиции Давид Битан и министр финансов Моше Кахлон, год назад занимавший пятую позицию.

Интересно отметить занявшего 11-ю строчку генерал-майора ЦАХАЛа Надава Падана, возглавляющего военное управление кибербезопасности. Гиль Швид (CheckPoint) и профессор Амнон Шаашуа (Mobileye) занимают 12-ю и 13-ю строчки.

Лидеры "Еш Атид" и "Аводы" Яир Лапид и Ави Габай делят 24-ю позицию, министр транспорта Исраэль Кац – 25-й, министр просвещения Нафтали Беннет – 26-й.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, саудовский король Салман и саудовский наследник престола Мухаммад бин Салман – 35-е.

Миллиардер и владелец газеты "Исраэль а-Йом" Шелдон Эдельсон – 37-й, государственный контролер Йосеф Шапира – 38-й, министр обороны Авигдор Либерман – 41-й, председатель Банка Израиля Карнит Флуг – 45-я, министр экологии Зеэв Элькин – 46-й. Замыкает первую полусотню главный аудитор минфина Рони Хизкиягу.

Во второй полусотне отметим 56-ю строчку президента Реувена Ривлина, 59-ю – председателя объединенного арабского списка Аймана Удэ, 65-ю – владельца сети супермаркетов "Шивук а-Шикма" Рами Леви.

Российский президент Владимир Путин занял 71-ю строчку (в 2015 году The Marker поместил его на 17-ю строчку). Лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон – 96-ю, бывший премьер Эхуд Барак – 99-ю.

Замыкает TOP-100 президент США Дональд Трамп.